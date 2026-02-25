  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Tek bir kurşun atmadan savunma sistemin kör edecek: İki dev ülke savaşın seyrini değiştirecek!

Tek bir kurşun atmadan savunma sistemin kör edecek: İki dev ülke savaşın seyrini değiştirecek!

Savunma teknolojileri çığır açan boyutlara ulaşırken, İngiliz savunma devi BAE Systems, düşman hava savunma ağlarını felç edecek yeni bir teknolojiyi test ediyor.

Tek bir kurşun atmadan savunma sistemin kör edecek: İki dev ülke savaşın seyrini değiştirecek! - Sayfa 1

Savunma teknolojileri çığır açan boyutlara ulaşırken, İngiliz savunma devi BAE Systems, düşman hava savunma ağlarını felç edecek yeni bir teknolojiyi test ediyor.

1 | 9
Tek bir kurşun atmadan savunma sistemin kör edecek: İki dev ülke savaşın seyrini değiştirecek! - Sayfa 2

Birleşik Krallık ve ABD Hava Kuvvetleri iş birliğiyle geliştirilen yeni teknoloji, savaşın seyrini değiştirecek.

2 | 9
Tek bir kurşun atmadan savunma sistemin kör edecek: İki dev ülke savaşın seyrini değiştirecek! - Sayfa 3

Dünyanın yarısından fazlasına silah satan Birleşik Krallık'ın en büyük savunma yüklenicisi BAE Systems, ABD Hava Kuvvetleri ile iş birliği içinde yürüttüğü testlerde, "modüler elektromanyetik saldırı (EA)" kabiliyetlerini sergiledi. 

3 | 9
Tek bir kurşun atmadan savunma sistemin kör edecek: İki dev ülke savaşın seyrini değiştirecek! - Sayfa 4

Geliştirilen bu yeni sistem, düşmanın komuta, kontrol, haberleşme ve istihbarat (C5ISRT) ağlarını bozarak savaş alanındaki koordinasyonu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

4 | 9