Tek bir kurşun atmadan savunma sistemin kör edecek: İki dev ülke savaşın seyrini değiştirecek!
Savunma teknolojileri çığır açan boyutlara ulaşırken, İngiliz savunma devi BAE Systems, düşman hava savunma ağlarını felç edecek yeni bir teknolojiyi test ediyor.
Savunma teknolojileri çığır açan boyutlara ulaşırken, İngiliz savunma devi BAE Systems, düşman hava savunma ağlarını felç edecek yeni bir teknolojiyi test ediyor.
Birleşik Krallık ve ABD Hava Kuvvetleri iş birliğiyle geliştirilen yeni teknoloji, savaşın seyrini değiştirecek.
Dünyanın yarısından fazlasına silah satan Birleşik Krallık'ın en büyük savunma yüklenicisi BAE Systems, ABD Hava Kuvvetleri ile iş birliği içinde yürüttüğü testlerde, "modüler elektromanyetik saldırı (EA)" kabiliyetlerini sergiledi.