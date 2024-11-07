Teknoloji liderlerinden Donald Trump’a tebrik mesajı

Başta Tesla, X ve SpaceX CEO’su Elon Musk yer alıyor. Ünlü milyarder 118 milyon dolar üzerinde bağış kampanyası düzenlemesine ek olarak, çok güçlü kozu olan sosyal medya platformlarından da dikkat çeken desteklerde bulundu. Elbette bu süreçte sadece Musk yoktu.