Teknoloji liderlerinden Donald Trump’a tebrik mesajı
Merakla beklenen ABD seçimi geride kaldı ve bu zorlu seçimde zafer Donald Trump’ın oldu. Dünyanın odağında olan seçimin ardından çok sayıda siyasetçi ve ünlü isim tebrik mesajı yayınladı. Teknoloji liderleri de bu furyaya katılanlar arasındaydı. İşte Trump’a tebrik mesajı yayınlayan isimler…
Dünyanın gözü bu hafta gerçekleşen ABD seçimlerindeydi. Kamala Harris ve Donald Trump’ın rekabet ettiği zorlu seçimde zafer Trump’ın oldu.
79 yaşındaki Donald Trump, ikinci kez ABD Başkanı seçilirken, bu süreçte arkasında çok güçlü isimler de yer aldı.
Başta Tesla, X ve SpaceX CEO’su Elon Musk yer alıyor. Ünlü milyarder 118 milyon dolar üzerinde bağış kampanyası düzenlemesine ek olarak, çok güçlü kozu olan sosyal medya platformlarından da dikkat çeken desteklerde bulundu. Elbette bu süreçte sadece Musk yoktu.