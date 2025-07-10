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  4. Teknoloji şirketleri damga vurdu: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi! Trilyonlarca dolar değeri var

Teknoloji şirketleri damga vurdu: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi! Trilyonlarca dolar değeri var

Yapay zeka ve diğer teknolojilerin gelişimi, başta çip üreticileri olmak üzere teknoloji devlerinin de kasasını dolduruyor. İşte güncel olarak piyasa değeri en yüksek 10 şirket. Listede ağırlıklı olarak teknoloji şirketleri yer alıyor.

Teknoloji şirketleri damga vurdu: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi! Trilyonlarca dolar değeri var - Sayfa 1

Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Özellikle yapay zeka ve diğer alanlarda çığır açan yenilikler duyurulurken, tüm bu gelişmeler teknoloji şirketlerinin de büyümesinde önemli rol oynuyor. 

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Teknoloji şirketleri damga vurdu: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi! Trilyonlarca dolar değeri var - Sayfa 2

Yapay zekanın popülerliği sonrası hisseleri tavan yapan Nvidia, özellikle son dönemde gelirini katlamayı başardı. Peki dünyanın en değerli şirketleri hangileri? İşte merak edilen liste…

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Teknoloji şirketleri damga vurdu: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi! Trilyonlarca dolar değeri var - Sayfa 3

10. BERKSHIRE HATHAWAY 

Piyasa değeri: 1 trilyon 33 milyar dolar

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Teknoloji şirketleri damga vurdu: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi! Trilyonlarca dolar değeri var - Sayfa 4

9. TSMC (Talwan Semiconductor Manufacturing Company)

Piyasa değeri: 1 trilyon 202 milyar dolar

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