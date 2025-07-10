Teknoloji şirketleri damga vurdu: İşte dünyanın en değerli 10 şirketi! Trilyonlarca dolar değeri var
Yapay zeka ve diğer teknolojilerin gelişimi, başta çip üreticileri olmak üzere teknoloji devlerinin de kasasını dolduruyor. İşte güncel olarak piyasa değeri en yüksek 10 şirket. Listede ağırlıklı olarak teknoloji şirketleri yer alıyor.
Teknoloji her geçen gün ilerliyor. Özellikle yapay zeka ve diğer alanlarda çığır açan yenilikler duyurulurken, tüm bu gelişmeler teknoloji şirketlerinin de büyümesinde önemli rol oynuyor.
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Yapay zekanın popülerliği sonrası hisseleri tavan yapan Nvidia, özellikle son dönemde gelirini katlamayı başardı. Peki dünyanın en değerli şirketleri hangileri? İşte merak edilen liste…
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