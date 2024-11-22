Telefonlar bizi dinliyor mu? Güvenlik uzmanlarının önerdiği 4 püf nokta. Bunlara dikkat edin!
Eğer akıllı telefonunuzun sizi dinlediğinden şüpheleniyorsanız, bu 4 adımlı testle bunu kendiniz inceleyebilirsiniz. İnternette gördüğünüz reklamların neye göre belirlendiğini anlamanıza yardımcı olan bu yöntem, gizliliğinizle ilgili çok önemli ipuçları sunuyor.
Akıllı telefonlar, her yıl daha yeni bir teknoloji ve yazılımla karşımıza çıkıyor. Telefonlarda yüklü olan uygulamalar da artık sizin tercihinize göre öneri ve reklamlar sunuyor. Peki telefonlarınız sizi dinliyor mu? İşte güvenlik uzmanlarından mutlaka bilmeniz gereken tavsiyeler…
Piyasada bilinen güvenlik markalarından NordVPN'deki araştırmacılar , dört aşamalı bir test hazırladı. Bu test, aramadığınız benzersiz bir konu seçmenizle başlıyor.
Daha sonra , seçtiğiniz konu hakkında telefonunuzun yanında birden fazla konuşma yapmanız gerekiyor. Telefonunuzu normalde kullandığınız gibi kullanmaya devam etmeniz önemlidir ancak test konunuzla ilgili içerik aramayın veya bunlarla etkileşime girmeyin.
İlk adımları tamamladıktan sonra bu konuların sosyal medya akışlarınızdaki reklamlarda görünmesinin ne kadar süreceğini görmek için bekleyeceksiniz. NordVPN kendi testlerinde, araştırmacıların daha önce Google'da hiç aramadıkları bir konuyu tartışmalarından sadece birkaç gün sonra cihazlarda reklamların göründüğünü tespit etti.