Telefonlar bizi dinliyor mu? Güvenlik uzmanlarının önerdiği 4 püf nokta. Bunlara dikkat edin!

Akıllı telefonlar, her yıl daha yeni bir teknoloji ve yazılımla karşımıza çıkıyor. Telefonlarda yüklü olan uygulamalar da artık sizin tercihinize göre öneri ve reklamlar sunuyor. Peki telefonlarınız sizi dinliyor mu? İşte güvenlik uzmanlarından mutlaka bilmeniz gereken tavsiyeler…