Telefonlar titreyecek ve siren çalacak: Tarih belli oldu. Acil durum bildirimi için geri sayım
Her yıl test amaçlı gerçekleştirilen acil durum bildirimi bu yıl da İngiltere’de uygulanacak. Telefonların titreyip alarmının çalacağı tarih belli oldu.
Dünyada yaşanan afetlere karşın bazı ülkeler erken uyarı veya acil durum sistemlerini devreye alıyor.
Daha önce Türkiye’de AFAD’ın uyarı sistemi test edilirken, İngiltere hükümeti de 2023’ten bu yana ikinci testini gerçekleştirecek.
İki yıl önce yapılan testte ülke genelinde milyonlarca akıllı telefona uyarı gitmiş, olayı bilmeyenler paniğe kapılmıştı. Şimdi ise ikinci acil durum uyarı bildiriminin yapılacağı tarih belli oldu.