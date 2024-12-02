Telefonlarda şarj sorunu tarihe karışacak. 8.000 mAh pilli telefonlar geliyor! 70 dakikada dolum!

Gerek iPhone, gerek Samsung olsun akıllı telefonların pilleri şu anda beklentilerin karşılamıyor. Ancak 2024’te yeni bir trend başlayacak. Çinli üreticiler, akıllı telefon pazarındaki en hızlı şarj desteği sunarken, aynı zamanda en yüksek kapasiteli pillere de sahip.