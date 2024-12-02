Telefonlarda şarj sorunu tarihe karışacak. 8.000 mAh pilli telefonlar geliyor! 70 dakikada dolum!
Akıllı telefonlarda pil kapasiteleri 2025’te yükselişe geçecek. Bazı firmalar 7.000 mAh’e sahip telefonlarını piyasaya sürerken, gelecek yılda bir kez daha şekillenecek. 8.000 mAh kapasiteli piller, şarj sorununu tarihe karıştıracak.
Günümüzde popüler akıllı telefon pilleri ne yazık ki kullanıcıları çok fazla tatmin etmiyor. Teknoloji devleri her alanda önemli gelişmelere yer verirken, şaşırtıcı şekilde yıllardır pil tarafındaki açık tam olarak giderilemedi.
Gerek iPhone, gerek Samsung olsun akıllı telefonların pilleri şu anda beklentilerin karşılamıyor. Ancak 2024’te yeni bir trend başlayacak. Çinli üreticiler, akıllı telefon pazarındaki en hızlı şarj desteği sunarken, aynı zamanda en yüksek kapasiteli pillere de sahip.
İnovasyon tarafında Samsung ve Apple’a fark atmayı başaran Çinli teknoloji devleri, gelecek yıl itibariyle akıllı telefon şarj sorununu tarihe karıştıracak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkacak.