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Telefonlarda şarj sorunu tarihe karışacak. 8.000 mAh pilli telefonlar geliyor! 70 dakikada dolum!

Akıllı telefonlarda pil kapasiteleri 2025’te yükselişe geçecek. Bazı firmalar 7.000 mAh’e sahip telefonlarını piyasaya sürerken, gelecek yılda bir kez daha şekillenecek. 8.000 mAh kapasiteli piller, şarj sorununu tarihe karıştıracak.

Telefonlarda şarj sorunu tarihe karışacak. 8.000 mAh pilli telefonlar geliyor! 70 dakikada dolum! - Sayfa 1

Günümüzde popüler akıllı telefon pilleri ne yazık ki kullanıcıları çok fazla tatmin etmiyor. Teknoloji devleri her alanda önemli gelişmelere yer verirken, şaşırtıcı şekilde yıllardır pil tarafındaki açık tam olarak giderilemedi.

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Telefonlarda şarj sorunu tarihe karışacak. 8.000 mAh pilli telefonlar geliyor! 70 dakikada dolum! - Sayfa 2

Gerek iPhone, gerek Samsung olsun akıllı telefonların pilleri şu anda beklentilerin karşılamıyor. Ancak 2024’te yeni bir trend başlayacak. Çinli üreticiler, akıllı telefon pazarındaki en hızlı şarj desteği sunarken, aynı zamanda en yüksek kapasiteli pillere de sahip. 

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Telefonlarda şarj sorunu tarihe karışacak. 8.000 mAh pilli telefonlar geliyor! 70 dakikada dolum! - Sayfa 3

İnovasyon tarafında Samsung ve Apple’a fark atmayı başaran Çinli teknoloji devleri, gelecek yıl itibariyle akıllı telefon şarj sorununu tarihe karıştıracak yeni telefonlarıyla karşımıza çıkacak.

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Telefonlarda şarj sorunu tarihe karışacak. 8.000 mAh pilli telefonlar geliyor! 70 dakikada dolum! - Sayfa 4

Son olarak 7.000 mAh kapasiteli pile sahip telefonuyla karşımıza çıkan Realme, 2025’te ilk kez 8.000 mAh kapasiteli, yüksek hızlı şarj olan telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

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