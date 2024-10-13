Telefonlarınızın şarjı çabuk mu bitiyor? Pilleri değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 kritik işaret
Zamanla akıllı telefon pilleri ilk günkü performansını kaybeder. Kullanıma bağlı olarak bu süre değişiklik gösterirken, belirli bir seviyeye ulaşıldığında ise artık pillerinizi değiştirmek gerekir. Eğer pilleriniz bu kritik işaretleri gösteriyorsa mutlaka değiştirin!
Akıllı telefonlar, gelişen teknolojiyle birlikte artık daha dinamik bataryalara sahip. Lityum-İyon teknolojisine sahip cihazlar, daha akıllı şarj optimizasyonunun yanı sıra, daha uzun yıllar dayanabilen pil kapasitelerine sahiptir.
Ancak kullanıma bağlı olarak pil ömrün beklenenden daha erken bitebilir. Peki pil değiştirme zamanının geldiği nasıl anlaşılır? İşte bu 3 kritik detaya dikkat!
PİLLERİ DEĞİŞTİRMENİZ GEREKTİĞİNİ GÖSTEREN İŞARETLER
iPhone'da pilin değişmesi gerektiği nasıl anlaşılır?
iPhone'lar, pilin performansı ve kapasitesi hakkında değerli bilgiler sunan yerleşik bir pil sağlığı özelliğine sahip. Bu özellik, iPhone pilinizin mevcut durumunu orijinal durumuyla karşılaştırarak değiştirme zamanının geldiğini belirlemeyi kolaylaştırır.
iPhone'unuzun pil sağlığını kontrol etmek için
Ayarlar uygulamasını açın ve aşağı kaydırarak Pil'e dokunun.
Pil Sağlığı ve Şarj Etme üzerine dokunun.
Maksimum Kapasite'nin yanındaki yüzde değerini kontrol edin.
Eğer iPhone'unuzun maksimum pil kapasitesi yüzde 80'in altındaysa, özellikle de eskisi kadar uzun süre dayanmıyorsa pili değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu durumda iPhone'unuzda Pil Sağlığı sayfasının üst kısmında pilin değiştirilmesini öneren bir mesaj karşınıza çıkacaktır.