Telefonlarınızın şarjı çabuk mu bitiyor? Pilleri değiştirmeniz gerektiğini gösteren 5 kritik işaret

iPhone'da pilin değişmesi gerektiği nasıl anlaşılır?

iPhone'lar, pilin performansı ve kapasitesi hakkında değerli bilgiler sunan yerleşik bir pil sağlığı özelliğine sahip. Bu özellik, iPhone pilinizin mevcut durumunu orijinal durumuyla karşılaştırarak değiştirme zamanının geldiğini belirlemeyi kolaylaştırır.

iPhone'unuzun pil sağlığını kontrol etmek için

Ayarlar uygulamasını açın ve aşağı kaydırarak Pil'e dokunun.

Pil Sağlığı ve Şarj Etme üzerine dokunun.

Maksimum Kapasite'nin yanındaki yüzde değerini kontrol edin.

Eğer iPhone'unuzun maksimum pil kapasitesi yüzde 80'in altındaysa, özellikle de eskisi kadar uzun süre dayanmıyorsa pili değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Bu durumda iPhone'unuzda Pil Sağlığı sayfasının üst kısmında pilin değiştirilmesini öneren bir mesaj karşınıza çıkacaktır.