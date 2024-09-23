Telefonunuzu haftada bir kez mutlaka kapatın! İşte nedeni
Güvenlik ile ilgili endişeler dünyada artarken ABD Ulusal Güvenlik Kurumu mobil cihazlar için en iyi güvenlik uygulamalarını raporlaştırdı. NSA telefonunuzu haftada bir kez kapatmanızı öneriyor. İşte bilmeniz gereken kritik öneriler
Akıllı telefonunuz en pahalısı olsa bile, kimlik avından kötü amaçlı casus yazılıma kadar bir dizi güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Telefonunuzu ele geçirmek, verilerinize ulaşmak hatta kimlik bilgilerinizi çalmak pek çok casus yazılım saldırısının amaçlarındandır. Peki, tüm bu saldırılardan kendinizi nasıl korursunuz?
ABD’Lİ İSTİHBARAT KURUMU UYARDI
ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), bilgisayar korsanlarının ve saldırganların mobil cihazınıza saldırmasını engellemek için bir dizi ipuçlarını raporlaştırdı. Telefonunuzu korumak için önerilerde bulunan NSA, telefonunuzu kapatıp açmak kadar basit bir yönteme de dikkat çekti.
TELEFONUNUZU HAFTADA BİR KEZ KAPATIN!
Spearphishing saldırıları yani mail yoluyla yemleme kötü amaçlı yazılım yüklemek için telefonunuzu hedef alıyor. Tıklamalı istismarlar siz bir etkileşimde bulunmadan bile cihazınıza bulaşabilir. NSA'nın tavsiyesi telefonunuzu en az haftada bir kapatıp tekrar açın. Bu basit eylem, bilgisayar korsanlarının telefonunuzdan bilgi çalmasını zorlaştırabilir, ancak kurum bunun her zaman bir saldırıyı engellemeyeceği konusunda da uyarıyor.
CASUS YAZILIMLARA DİKKAT!
NSA raporunda mobil cihazınızı etkileyebilecek birkaç başka tehditten daha bahsetti. Kötü amaçlı uygulamalar telefonunuza bulaşabilir. Kötü amaçlı Wi-Fi ağları cihazınızdan gelen trafiği kesebilir ve yönlendirebilir. Casus yazılımlar telefonunuzdaki ses ve görüntülü görüşmeleri izleyebilir. Cihazınıza uzaktan erişimi olan bilgisayar korsanları arama veya mesajlaşma verilerini toplayabilir. Telefonunuza fiziksel erişimi olan biri, kısa bir süreliğine bile olsa, elbette kötü amaçlı yazılım veya casus yazılım yükleyebilir. İşte NSA’nın kendinizi korumak için önerdiği 9 yol