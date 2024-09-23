Telefonunuzu haftada bir kez mutlaka kapatın! İşte nedeni

TELEFONUNUZU HAFTADA BİR KEZ KAPATIN!

Spearphishing saldırıları yani mail yoluyla yemleme kötü amaçlı yazılım yüklemek için telefonunuzu hedef alıyor. Tıklamalı istismarlar siz bir etkileşimde bulunmadan bile cihazınıza bulaşabilir. NSA'nın tavsiyesi telefonunuzu en az haftada bir kapatıp tekrar açın. Bu basit eylem, bilgisayar korsanlarının telefonunuzdan bilgi çalmasını zorlaştırabilir, ancak kurum bunun her zaman bir saldırıyı engellemeyeceği konusunda da uyarıyor.