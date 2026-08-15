Televizyon yayınlarında Türksat 4A dönemi: Frekans ayarları nasıl yapılır?
Türkiye, televizyon yayıncılığında seviye atlayacak yeni frekanslara geçiş yapıyor. Yıllardır kullanılan TÜRKSAT 3A, yerini TÜRKSAT 4A’ya bırakacak. Peki frekans ayarları nasıl yapılır? Kademe kademe anlattık.
Uydu yayınlarında önemli bir kilometre taşı olan TÜRKSAT 4A, bugün itibariyle milyonlarca kişiye hizmet vermeye başlayacak. Uzun süredir testleri gerçekleşen ve tamamen hazır hale getirilen yeni uydu, Türkiye’de yayıncılık bakımından mükemmel bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.
Peki TÜRKSAT 3A’dan TÜRKSAT 4A’ya nasıl geçilir, yeni frekanslar nasıl ayarlanır? Detaylar haberimizde…
Çok uzun yıllardır, hatta 2008’den bu yana görev yapan Türksat 3A uydusu emekliye ayrılıyor. Türksat 3A üzerinden yayın yapan kanalların tamamı 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece Türksat 4A ve Türksat 5B uydusuna taşınıyor. Yayınlar 42 Derece Doğu yörüngesi üzerinden verilmeye devam edilecek. Çanak antende ayar gerekmeyecek fakat kanal listesinde frekans değişikliği yapılması gerekecek.
TÜRKSAT 4A FREKANSINA NASIL GEÇİLİR?
-ANTEN YÖNLERİ DEĞİŞECEK Mİ?
Milyonlarca hanede uydu yayınları, genelde evde bulunan antenlerle sağlanıyor. Türksat 4A uydusu, Türksat 3A uydusu ile aynı yörünge olan 42 derece Doğu yörüngesini kullanıyor. bunun için çanak antende herhangi bir fiziksel değişiklik yapmaya gerek yok.