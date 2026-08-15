Televizyon yayınlarında Türksat 4A dönemi: Frekans ayarları nasıl yapılır?

Çok uzun yıllardır, hatta 2008’den bu yana görev yapan Türksat 3A uydusu emekliye ayrılıyor. Türksat 3A üzerinden yayın yapan kanalların tamamı 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece Türksat 4A ve Türksat 5B uydusuna taşınıyor. Yayınlar 42 Derece Doğu yörüngesi üzerinden verilmeye devam edilecek. Çanak antende ayar gerekmeyecek fakat kanal listesinde frekans değişikliği yapılması gerekecek.