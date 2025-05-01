Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı
Çinli uzmanlar, yapılan bir araştırma kapsamında ucuza alınan kötü telefon kılıflarında büyük riskler tespit etti. Hem temas hem solunum yoluyla vücuda giriyor, tehlikesi çok fazla!
Telefon satın aldıktan sonra çoğu kişinin ilk yaptığı şey ekran koruyucu ve kılıf almak. Olası bir düşme sonucunda telefonların zarar görmemesi için hemen hemen hepimiz, telefonlarımız için ilk etapta uygun fiyatlı kılıflar tercih edebiliyoruz.
Günümüzde telefon kılıflarını bazı mağazalarda çok uygun fiyata bulurken, bazı mağazalarda ise ateş pahası fiyata satıldığını görmek mümkün. Ancak yapılan son araştırmalar, sizi ucuz kılıf almanızdan adeta vazgeçirecek.
Xiaomi, OPPO ve birkaç Çinli telefonu satın aldığınızda kutusunda genellikle şeffaf bir kılıf çıkıyor. Resmi olarak üretici tarafından verilen bu kılıflarda herhangi bir sorun yok. Fakat daha uygun fiyata gidip alınan kılıflarda, özellikle renkli olanlarda büyük tehlike ortaya çıktı.