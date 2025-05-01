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  4. Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı

Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı

Çinli uzmanlar, yapılan bir araştırma kapsamında ucuza alınan kötü telefon kılıflarında büyük riskler tespit etti. Hem temas hem solunum yoluyla vücuda giriyor, tehlikesi çok fazla!

Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı - Sayfa 1

Telefon satın aldıktan sonra çoğu kişinin ilk yaptığı şey ekran koruyucu ve kılıf almak. Olası bir düşme sonucunda telefonların zarar görmemesi için hemen hemen hepimiz, telefonlarımız için ilk etapta uygun fiyatlı kılıflar tercih edebiliyoruz.

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Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı - Sayfa 2

Günümüzde telefon kılıflarını bazı mağazalarda çok uygun fiyata bulurken, bazı mağazalarda ise ateş pahası fiyata satıldığını görmek mümkün. Ancak yapılan son araştırmalar, sizi ucuz kılıf almanızdan adeta vazgeçirecek.

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Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı - Sayfa 3

Xiaomi, OPPO ve birkaç Çinli telefonu satın aldığınızda kutusunda genellikle şeffaf bir kılıf çıkıyor. Resmi olarak üretici tarafından verilen bu kılıflarda herhangi bir sorun yok. Fakat daha uygun fiyata gidip alınan kılıflarda, özellikle renkli olanlarda büyük tehlike ortaya çıktı.

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Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı - Sayfa 4

Söz konusu araştırma, Tsinghua Üniversitesi Yapı Ortamı Test Merkezi tarafından yapıldı. Bu testlerde deri görünümlü bazı kılıflarda metreküp başına 0.25 miligrama kadar formaldehit (formalin) salınımı tespit edildi ve ucuz plastik kılıflarda da bu mevcut.

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