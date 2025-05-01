Temas veya solunumla vücuda giriyor! Ucuza telefon kılıfı alanlar dikkat. Çinli uzmanlar uyardı

Xiaomi, OPPO ve birkaç Çinli telefonu satın aldığınızda kutusunda genellikle şeffaf bir kılıf çıkıyor. Resmi olarak üretici tarafından verilen bu kılıflarda herhangi bir sorun yok. Fakat daha uygun fiyata gidip alınan kılıflarda, özellikle renkli olanlarda büyük tehlike ortaya çıktı.