Tesla’yı gölgede bırakan üreticiden kötü haber * Elektrikli otomobil devi iflas etti
Elektrikli otomobil üreticisi Fisker’ın iflas tasfiye planının mahkeme tarafından onaylandığı öğrenildi.
Reuters tarafından yapılan bilgilendirmeye göre merkezi ABD’de bulunan elektrikli otomobil üreticisi Fisker iflas etti. ABD İflas Hakimi Thomas Horan, Delaware'deki Wilmington kentinde gerçekleştirilen duruşmada Fisker'in iflas planını onaylayarak, şirketin araç filosunu sattıktan sonra kalan varlıklarıyla alacaklılarına ödeme yapmasına izin verdi.
NAKİT AKIŞI DURUNCA İŞLER KARIŞTI
Fisker, Nissan ile ortaklık anlaşmasına varamayınca Haziran ayında iflas başvurusunda bulunmuştu. Bu süreçte nakit akışı sorunları, üretimin durmasına ve personel çıkarmalarına yol açtı.
FİKRİ MÜLKİYET AMERİCAN LEASE’E DEVREDİLDİ
Sonunda Fisker, faaliyetlerini iflas yoluyla sonlandırmayı, kalan araçlarını American Lease'e satmayı ve fikri mülkiyetini alacaklılara devretmeyi seçti.
Araç filosunun satışı, American Lease'in Fisker'in yeni sunucularına temel verileri aktaramayacağını fark etmesiyle birlikte son dakikada bir sorunla karşılaştı. Veri aktarımının olmaması durumunda, araçlar yazılım güncellemeleri, teşhis verileri incelemeleri ve sürücülerin araçlarına uzaktan erişim gibi önemli hizmetlerden mahrum kalacak.