The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan The Game Awards 2024 için geri sayım başladı. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte, yılın en iyileri ödüllerine kavuşacak. Tüm oyuncuların heyecanla beklediği "Yılın Oyunu" kategorisinin adayları da belli oldu. Peki tahtın sahibi kim olacak?