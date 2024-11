The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu

Geçtiğimiz yıl ise liste oldukça karmaşıktı. Ancak geçen yıla damga vuran Baldur's Gate 3​ uzun süre konuşulmuş ve yılın oyunu ünvanını hakkıyla taşımıştı. Son yılların kazananları şöyleydi:



2023: Baldur's Gate 3

2022: Elden Ring

2021: It Takes Two

2020: The Last of Us Part II

2019: Sekiro: Shadows Die Twice

2018: God of War