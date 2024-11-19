The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu
Her yıl açıklanan The Game Awards için 2024 adayları belli oldu. Peki bu yıl tahta hangi oyun oturacak? İşte The Game Awards 2024 oyun adayları… En iyi hikaye, grafik ve müziklere sahip oyunlar!
Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan The Game Awards 2024 için geri sayım başladı. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte, yılın en iyileri ödüllerine kavuşacak. Tüm oyuncuların heyecanla beklediği "Yılın Oyunu" kategorisinin adayları da belli oldu. Peki tahtın sahibi kim olacak?
ASTRO BOT VE FİNAL FANTASY VII REBİRTH FAVORİ
Adaylık listesine göre Astro Bot ve Final Fantasy VII Rebirth'ün toplamda yedişer adaylık aldı. Diğer yandan Çin mitolojisinden ilham alan aksiyon dolu popüler yapım Black Myth: Wukong da yılın en iyi oyunu adayı olarak büyük bir kitle tarafından destekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ise liste oldukça karmaşıktı. Ancak geçen yıla damga vuran Baldur's Gate 3 uzun süre konuşulmuş ve yılın oyunu ünvanını hakkıyla taşımıştı. Son yılların kazananları şöyleydi:
2023: Baldur's Gate 3
2022: Elden Ring
2021: It Takes Two
2020: The Last of Us Part II
2019: Sekiro: Shadows Die Twice
2018: God of War