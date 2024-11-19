  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu

The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu

Her yıl açıklanan The Game Awards için 2024 adayları belli oldu. Peki bu yıl tahta hangi oyun oturacak? İşte The Game Awards 2024 oyun adayları… En iyi hikaye, grafik ve müziklere sahip oyunlar!

The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu - Sayfa 1

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olan The Game Awards 2024 için geri sayım başladı. 12 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte, yılın en iyileri ödüllerine kavuşacak. Tüm oyuncuların heyecanla beklediği "Yılın Oyunu" kategorisinin adayları da belli oldu. Peki tahtın sahibi kim olacak?

1 | 23
The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu - Sayfa 2

ASTRO BOT VE FİNAL FANTASY VII REBİRTH FAVORİ

Adaylık listesine göre Astro Bot ve Final Fantasy VII Rebirth'ün toplamda yedişer adaylık aldı. Diğer yandan Çin mitolojisinden ilham alan aksiyon dolu popüler yapım Black Myth: Wukong da yılın en iyi oyunu adayı olarak büyük bir kitle tarafından destekleniyor.

2 | 23
The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu - Sayfa 3

Geçtiğimiz yıl ise liste oldukça karmaşıktı. Ancak geçen yıla damga vuran  Baldur's Gate 3​ uzun süre konuşulmuş ve yılın oyunu ünvanını hakkıyla taşımıştı. Son yılların kazananları şöyleydi:


2023: Baldur's Gate 3

2022: Elden Ring

2021: It Takes Two

2020: The Last of Us Part II

2019: Sekiro: Shadows Die Twice

2018: God of War

3 | 23
The Game Awards 2024: Yılın Oyunu tahtına kim oturacak? Adaylar belli oldu - Sayfa 4


YILIN OYUNU 2024 ADAYLARI DA BELLİ OLDU


Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazi

4 | 23