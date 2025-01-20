TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı, Türkiye’de engellendi mi
Çinli video platformu TikTok için uzun zamandır gösterilen çabalar yerini buldu. ByteDance’in video platformu ABD tarafından kısa süre de olsa engellendi. Fakat sonra oklar tersine döndü. Peki TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı ve Türkiye’ye engelleme getirildi mi?
Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformundan TikTok, piyasaya çıktığı tarihten bu yana sürekli tartışmalara neden oldu.
Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan platform, kısa videoların yanı sıra canlı yayınlar açılarak para kazanmaya da imkan sunuyor. Ancak son günlerde ABD’de yasaklanacağına yönelik haberlerin çıkmasıyla gündemin ana başlıkları arasında yerini aldı.
Peki TikTok yasağı kaldırıldı mı, hangi ülkede yasaklandı ve neden yasaklandı? TikTok Türkiye’de engellendi mi?