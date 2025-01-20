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TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı, Türkiye’de engellendi mi

Çinli video platformu TikTok için uzun zamandır gösterilen çabalar yerini buldu. ByteDance’in video platformu ABD tarafından kısa süre de olsa engellendi. Fakat sonra oklar tersine döndü. Peki TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı ve Türkiye’ye engelleme getirildi mi?

TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı, Türkiye’de engellendi mi - Sayfa 1

Dünyanın en çok kullanıcıya sahip sosyal medya platformundan TikTok, piyasaya çıktığı tarihten bu yana sürekli tartışmalara neden oldu.

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TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı, Türkiye’de engellendi mi - Sayfa 2

Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan platform, kısa videoların yanı sıra canlı yayınlar açılarak para kazanmaya da imkan sunuyor. Ancak son günlerde ABD’de yasaklanacağına yönelik haberlerin çıkmasıyla gündemin ana başlıkları arasında yerini aldı.

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TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı, Türkiye’de engellendi mi - Sayfa 3

Peki TikTok yasağı kaldırıldı mı, hangi ülkede yasaklandı ve neden yasaklandı? TikTok Türkiye’de engellendi mi?

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TikTok yasağı kalktı mı, TikTok hangi ülkede yasaklandı, Türkiye’de engellendi mi - Sayfa 4

ABD’de de TikTok resmi olarak yasaklandı. ABD hükümeti gerekçe olarak platformun ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu öne sürdü.

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