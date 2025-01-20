TikTok yoksa bunlar var: İşte en iyi kısa video platformları! Her biri ayrıcalıklı özellik sunuyor
ABD’de TikTok yasağı tartışmaları devam ederken, ülkemizde olası bir yasağa karşı da kullanılabilecek en iyi uygulamaları sizler için derledik.
TikTok’un ABD’de engellenmesi veya satılmasına ilişkin dava geçtiğimiz Cumartesi günü karara bağlandı. Bu kararın ardından TikTok ABD’de kısa süreliğine tamamen engellenirken, Donad Trump’ın devreye girmesiyle birlitke yeniden erişime açıldı. Kullanıcılar şu an için en az 90 gün daha TikTok ve Capcut’ı ABD’de kullanabilir.
Söz konusu yasak her ne kadar ABD ile anılsa da, birçok ülke TikTok’u zaten çoktan engelledi. Türkiye için de olası bir engelleme veya yasaklama her an gelebilir. Peki alternatif olarak en iyi uygulamalar hangisi? İşte sizler için derlediğimiz bazı platformlar…
TIKTOK ALTERNATİFİ EN İYİ UYGULAMALAR
Sosyal medya kullanıcıları aktif olarak en çok Reels’ler ile vakit geçiriyor. Dünyada bir numarada TikTok yer alırken, Instagram ve YouTube gibi platformlar da kısa videolar sunuyor. Gelin, en iyi alternatiflere yakından göz atalım.