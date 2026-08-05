TikTok’ta gördü, akıllı telefonları bozuldu: Trend akımı yapan bin pişman oluyor
Akıllı telefonlar için paylaşılan bir TikTok videosu, çok sayıda vatandaşın telefonunu kullanılamaz hale getirdi.
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Öyle ki zaman zaman dışarıda telefonları kullanırken güneş ısısıyla birlikte fazla ısıya maruz kalıyor ve birçok açıdan zarar görüyor.
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Son dönemde paylaşılan bir TikTok videosu, global çapta binlerce kişinin telefonunun bozulmasına neden oldu.
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