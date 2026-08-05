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TikTok’ta gördü, akıllı telefonları bozuldu: Trend akımı yapan bin pişman oluyor

Akıllı telefonlar için paylaşılan bir TikTok videosu, çok sayıda vatandaşın telefonunu kullanılamaz hale getirdi.

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TikTok’ta gördü, akıllı telefonları bozuldu: Trend akımı yapan bin pişman oluyor - Sayfa 1

Yaz aylarında teknolojik cihazları kullanmak bir hayli sıkıntılı. 

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TikTok’ta gördü, akıllı telefonları bozuldu: Trend akımı yapan bin pişman oluyor - Sayfa 2

Öyle ki zaman zaman dışarıda telefonları kullanırken güneş ısısıyla birlikte fazla ısıya maruz kalıyor ve birçok açıdan zarar görüyor.

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TikTok’ta gördü, akıllı telefonları bozuldu: Trend akımı yapan bin pişman oluyor - Sayfa 3

Son dönemde paylaşılan bir TikTok videosu, global çapta binlerce kişinin telefonunun bozulmasına neden oldu.

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TikTok’ta gördü, akıllı telefonları bozuldu: Trend akımı yapan bin pişman oluyor - Sayfa 4

9to5mac.com’un haberine göre platformda hızla yayılan yeni bir "ipucu", iPhone kullanıcılarına aşırı ısınan cihazlarını buzdolabına koymalarını öneriyor. 

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