Tofaş parasına telefon geliyor: Katlanabilir iPhone Apple hayranlarını üzecek
Apple’ın yıllardır beklenen katlanabilir iPhone modeli için fiyatlar sızdırıldı. iPad ve iPhone birleşimi bir deneyim sunması beklenen telefon, fiyatıyla Apple hayranlarını üzecek.
Katlanabilir telefonlar son yıllarda artık trend haline geldi. Ancak her trendi geriden gelerek takip eden Apple, iPhone Fold veya iPhone Flip adında bir telefon henüz piyasaya çıkarmadı.
20. yılına adım adım ilerleyen Apple, nihayet bu yılan hikayesini sona erdirecek. Tamamen kusursuz bir telefon için çalışan teknoloji devi, teknik açıdan beklentileri kesin olarak karşılamayı amaçlıyor.