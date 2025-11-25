  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Tofaş parasına telefon geliyor: Katlanabilir iPhone Apple hayranlarını üzecek

Tofaş parasına telefon geliyor: Katlanabilir iPhone Apple hayranlarını üzecek

Apple’ın yıllardır beklenen katlanabilir iPhone modeli için fiyatlar sızdırıldı. iPad ve iPhone birleşimi bir deneyim sunması beklenen telefon, fiyatıyla Apple hayranlarını üzecek.

Tofaş parasına telefon geliyor: Katlanabilir iPhone Apple hayranlarını üzecek - Sayfa 1

Katlanabilir telefonlar son yıllarda artık trend haline geldi. Ancak her trendi geriden gelerek takip eden Apple, iPhone Fold veya iPhone Flip adında bir telefon henüz piyasaya çıkarmadı.

1 | 7
Tofaş parasına telefon geliyor: Katlanabilir iPhone Apple hayranlarını üzecek - Sayfa 2

20. yılına adım adım ilerleyen Apple, nihayet bu yılan hikayesini sona erdirecek. Tamamen kusursuz bir telefon için çalışan teknoloji devi, teknik açıdan beklentileri kesin olarak karşılamayı amaçlıyor. 

2 | 7
Tofaş parasına telefon geliyor: Katlanabilir iPhone Apple hayranlarını üzecek - Sayfa 3

Fakat fiyat tarafında Apple hayranlarını şoke edecek bir etiketlendirme olması bekleniyor.

3 | 7
Tofaş parasına telefon geliyor: Katlanabilir iPhone Apple hayranlarını üzecek - Sayfa 4

Teknoloji medyasından macrumors.com’un haberine göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u yaklaşık 2.399 dolar fiyat etiketine sahip olabilir. Daha önce 1.800–2.500 dolar aralığında dillendirilen tahminlerde, bu rakam üst sınıra daha yakın duruyor. 

4 | 7