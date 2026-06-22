Tüm dünya merakla bekliyordu, ortaya çıktı: Fenomen oyunun fiyatı dudak uçuklatacak

Oyun meraklılarının uzun yıllardır beklediği GTA 6 için mutlu son, artık çok daha yakın. Bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyun için fiyat bilgisi sızdırıldı. Oyunun daha önce grafikleri ve hikayesinin geçtiği yerler sızdırılmış, ancak Rockstar Games duruma müdahale ederek videoları kaldırmıştı.