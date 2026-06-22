Tüm dünya merakla bekliyordu, ortaya çıktı: Fenomen oyunun fiyatı dudak uçuklatacak
Rockstar Games’in her bir detayını gizlediği, yıllardır geliştirip piyasaya sürmeye hazırladığı GTA 6 oyunu için fiyat bilgisi sızdırıldı. Avrupa fiyatları, oyunun beklentinin üzerinde bir etiketle geleceğini gözler önüne serdi.
Oyun meraklılarının uzun yıllardır beklediği GTA 6 için mutlu son, artık çok daha yakın. Bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyun için fiyat bilgisi sızdırıldı. Oyunun daha önce grafikleri ve hikayesinin geçtiği yerler sızdırılmış, ancak Rockstar Games duruma müdahale ederek videoları kaldırmıştı.
Elbette oyunun nasıl bir şey olacağı, hemen hemen tahmin edilebilir durumda. Şimdi buna bir de fiyatı dahil edildi. GTA 6’nın Avrupa fiyatları ortaya çıktı.
Sızdırılan ekran görüntülerine göre FNAC sisteminde GTA 6 için farklı ürün kodları ve karşılarında da dudak uçuklatan fiyatlar yer alıyor.