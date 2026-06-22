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Tüm dünya merakla bekliyordu, ortaya çıktı: Fenomen oyunun fiyatı dudak uçuklatacak

Rockstar Games’in her bir detayını gizlediği, yıllardır geliştirip piyasaya sürmeye hazırladığı GTA 6 oyunu için fiyat bilgisi sızdırıldı. Avrupa fiyatları, oyunun beklentinin üzerinde bir etiketle geleceğini gözler önüne serdi.

Tüm dünya merakla bekliyordu, ortaya çıktı: Fenomen oyunun fiyatı dudak uçuklatacak - Sayfa 1

Oyun meraklılarının uzun yıllardır beklediği GTA 6 için mutlu son, artık çok daha yakın. Bu yılın ilerleyen zamanlarında piyasaya sürülmesi beklenen yeni oyun için fiyat bilgisi sızdırıldı. Oyunun daha önce grafikleri ve hikayesinin geçtiği yerler sızdırılmış, ancak Rockstar Games duruma müdahale ederek videoları kaldırmıştı.

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Tüm dünya merakla bekliyordu, ortaya çıktı: Fenomen oyunun fiyatı dudak uçuklatacak - Sayfa 2

Elbette oyunun nasıl bir şey olacağı, hemen hemen tahmin edilebilir durumda. Şimdi buna bir de fiyatı dahil edildi. GTA 6’nın Avrupa fiyatları ortaya çıktı.

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Tüm dünya merakla bekliyordu, ortaya çıktı: Fenomen oyunun fiyatı dudak uçuklatacak - Sayfa 3

Sızdırılan ekran görüntülerine göre FNAC sisteminde GTA 6 için farklı ürün kodları ve karşılarında da dudak uçuklatan fiyatlar yer alıyor. 

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Tüm dünya merakla bekliyordu, ortaya çıktı: Fenomen oyunun fiyatı dudak uçuklatacak - Sayfa 4

Temel sürüm olduğu tahmin edilen RS1 kodlu paket için 89,99 euro fiyat etiketi görülüyor. Bir tık daha yüksek, muhtemelen Premium sürüm olan RS4 kodlu versiyon ise 119,99 euro olarak listelenmiş. 

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