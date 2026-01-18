Tüm zamanların en kötü telefonları açıklandı: Apple ve Samsung’un popüler modelleri de listede
Ünlü teknoloji platformu BGR, uzun soluklu çalışmasının ardından tüm zamanların en kötü akıllı telefonlarını açıkladı. Apple ve Samsung’un bir dönem çok satan iki modeli de listeye girdi.
Akıllı telefon pazarı yıllar içinde bambaşka bir boyuta geldi. Apple, Samsung ve birçok Çinli markanın boy gösterdiği mobil pazarda yıllar içerisinde yüzlerce model piyasaya sürüldü. Bu telefonlardan bazıları ikon haline gelirken, bazıları ise markaların yüz karası oldu. Ünlü teknoloji platformu BGR, tüm zamanların en kötü telefonlarını sıraladı.
GALAXY NOTE 7
Listenin ilk sırasında Samsung’un bile pişman olduğu Galaxy Note 7 var. Kronik pil sorunu nedeniyle patlayan ve alev alan telefonlar, küresel çapta geri çağırmalara ve uçaklara alınmasının yasaklanmasına neden oldu. Samsung için tarihin en pahalı ve itibar zedeleyici dersiydi.
IPHONE 6
Apple’ın iPhone serileri genelde çok fazla kroniklerle gündeme gelmez. Ama markanın iPhone 6 modeli, satış rekorları kırmasına rağmen gövdesinin dayanıksızlığıyla tarihe geçti. Cepte taşınırken kolayca bükülmesi (Bendgate skandalı), internette alay konusu oldu. Apple'ın bu zayıflığı bilmesine rağmen tasarımı onayladığı iddiaları skandalı büyütmüştü.