Turistlere Türkiye’de VPN darbesi: Hepsi aynı sorunu yaşadı
Rus medyasına göre Türkiye dahil birçok ülkeye seyahat eden turistler, hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya geldi. VPN sınırlamasının konuşulduğu bu süreçte ilk darbeyi turistler yedi.
Türkiye dahil birçok ülke sosyal medya ve VPN servisleri için yeni düzenlemeleri masaya yatırdı. Özellikle ülkemizde VPN’ler için lisans zorunluluğu konuşulurken, Rus medyası çarpıcı bir olayı manşete taşıdı.
Yurt dışına tatile veya iş gezisine giden Rus vatandaşları, son günlerde beklemedik bir teknolojik engelle karşı karşıya kaldı.
Türkiye, Mısır, Tayland gibi popüler destinasyonlarda bulunan turistler, VPN servislerini açtıklarında Rusya'nın dijital e-devlet kapısı olan 'Gosuslugi'ye ve çeşitli bankacılık uygulamalarına erişim sağlayamıyor.