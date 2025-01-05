Türkiye bakın kaçıncı sırada? Dünyanın en güçlü İHA'larına sahip ülkeler belli oldu

2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü İHA’ları, operasyonel yetenekleri, irtifa kapasiteleri, uçuş süreleri ve yük taşıma özellikleri belirlenerek hazırlanıyor. Her biri kendi kategorisinde bir lider olsa da genel güç sıralamasında İHA'ların özelliklerine göre değişiklikler yaşanıyor.