Türkiye kaçıncı sırada? 'İnternette Özgürlük' raporu yayımlandı!

Türkiye'de internet özgürlüğü tehdit altında

Freedom House raporuna göre Türkiye'de internet özgürlüğü tehdit altında. Rapora göre kötü gidişatın en önemli sebepleri ise baskı ve sansür uygulamaları. Gün geçtikçe internete erişim kolaylaşıyor ancak doğru orantıda baskı unsurları da kendisini hissettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen ağır hapis cezaları, çok sayıda erişim engeli ve içerik kaldırma kararları Türkiye'nin dijital karnesini kötü etkileyen en belirgin unsurlardan.