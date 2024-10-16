Türkiye kaçıncı sırada? 'İnternette Özgürlük' raporu yayımlandı!
Freedom House 'İnternette Özgürlük' raporunda Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Raporda 72 ülkenin verileri analiz edildi.
ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Freedom House, bu yılki İnternette Özgürlük raporunu yayımladı. Raporda incelenen 72 ülkeden 27'sinde çevrimiçi güven koşulları kötüleşirken yalnızca 18 ülkede pozitif bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.
Raporda, 2024 yılında internetin 19 ülkede "özgür", 32 ülkede "kısmen özgür" ve 21 ülkede "özgür olmadığı" ifade edildi.
Türkiye 56'ıncı sırada
Bu yıl da "internetin özgür olmadığı ülkeler" kategorisinde yer alan Türkiye, 72 ülke arasında 56'ncı sırada görüldü.
Türkiye'de internet özgürlüğü tehdit altında
Freedom House raporuna göre Türkiye'de internet özgürlüğü tehdit altında. Rapora göre kötü gidişatın en önemli sebepleri ise baskı ve sansür uygulamaları. Gün geçtikçe internete erişim kolaylaşıyor ancak doğru orantıda baskı unsurları da kendisini hissettirmeye devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen ağır hapis cezaları, çok sayıda erişim engeli ve içerik kaldırma kararları Türkiye'nin dijital karnesini kötü etkileyen en belirgin unsurlardan.