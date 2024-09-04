Türkiye, Suriye ve Güney Kore’nin gerisinde kaldı : İşte dünyanın en güçlü kara kuvvetleri
Dünyanın en güçlü kara kuvvetleri sıralamasına göre Türkiye ilk 10’da yer aldı. İşte tam liste…
Türkiye’nin de her yıl üst sıralarda yer aldığı dünyanın en güçlü ordularının paylaşıldığı Global Fire Power yeni listeyi yayımladı.
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Böylece 2024 yılında Türkiye dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 8’inci sırada yer alırken kara kuvvetleri konusunda işler değişti.
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globalfirepower.com'daki bilgilere göre Güney Kore ve Suriye’nin gerisinde kaldığımız o listenin tamamı:
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