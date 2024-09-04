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  4. Türkiye, Suriye ve Güney Kore’nin gerisinde kaldı : İşte dünyanın en güçlü kara kuvvetleri

Türkiye, Suriye ve Güney Kore’nin gerisinde kaldı : İşte dünyanın en güçlü kara kuvvetleri

Dünyanın en güçlü kara kuvvetleri sıralamasına göre Türkiye ilk 10’da yer aldı. İşte tam liste…

Türkiye, Suriye ve Güney Kore’nin gerisinde kaldı : İşte dünyanın en güçlü kara kuvvetleri - Sayfa 1

Türkiye’nin de her yıl üst sıralarda yer aldığı dünyanın en güçlü ordularının paylaşıldığı Global Fire Power yeni listeyi yayımladı.

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Türkiye, Suriye ve Güney Kore’nin gerisinde kaldı : İşte dünyanın en güçlü kara kuvvetleri - Sayfa 2

Böylece 2024 yılında Türkiye dünyanın en güçlü orduları sıralamasında 8’inci sırada yer alırken kara kuvvetleri konusunda işler değişti.

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Türkiye, Suriye ve Güney Kore’nin gerisinde kaldı : İşte dünyanın en güçlü kara kuvvetleri - Sayfa 3

globalfirepower.com'daki bilgilere göre Güney Kore ve Suriye’nin gerisinde kaldığımız o listenin tamamı:

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Türkiye, Suriye ve Güney Kore’nin gerisinde kaldı : İşte dünyanın en güçlü kara kuvvetleri - Sayfa 4
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