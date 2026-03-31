Türkiye'de 5G saatler sonra aktif edilecek: Telefonlarınızda hemen yapmanız gereken ayarlar
Türkiye'de yıllardır beklenen 5G, 1 Nisan itibariyle 81 ilde eş zamanlı faaliyete geçirilecek. Ancak 5G'yi deneyimlemek isteyenlerin mutlaka yapması gereken bazı ayarlar var. İşte bilmeniz gereken püf noktalar...
Uzun yıllardır merakla beklenen 5G, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla resmen hayata geçirilecek. İlk sinyalin bugün belirli bölgelerde verilmesi, 1 Nisan'da ise daha fazla bölgede aktif edilmesi bekleniyor. Ancak 5G'den faydalanmak için akıllı telefonlarınızda yapmanız gereken bazı ayarlar var.
Altyapı çalışmaları tamamlanan 5G, ilk etapta 81 ilin merkezinde aktif hale getirilecek. Bu, mevcut 4.5G teknolojisine kıyasla çok daha yüksek hız ve oldukça düşük gecikme süreleri demek. Yani internette gezinme şekliniz baştan sona değişecek; bu haberi şu an okumak için 1 dakika harcadıysanız, artık saniyeler içinde girip okuyabileceksiniz.
Ancak bu yeni hızı hemen deneyimleyebilmek için sadece beklemek yetmiyor. Öncelikle 5G uyumlu bir cep telefonuna ve SIM karta sahip olmanız kesin şart. Ama şunu da belirtelim; 4.5G ile uyumlu mevcut SIM kartlar 5G'yi de destekliyor, yani kart değişikliğine gerek kalmayabilir. Ama telefonunuz 5G destekliyor mu, işte asıl soru bu. Türkiye'de şu an aktif olan yaklaşık 95 milyon mobil cihazın sadece 32 milyonu 5G uyumlu durumda. Bu sayı, yeni teknolojinin devreye girmesiyle birlikte hızla artacaktır.
Telefonunuz uyumlu olsa bile, 5G hizmetini kullanabilmek için operatörünüz üzerinden aktivasyon yapmanız gerekiyor. Operatörler, bu işlem için SMS veya kendi mobil uygulamaları üzerinden farklı seçenekler sunacaklar. Gerekli onayları verdikten sonra son aşama, telefonun ayarlar kısmına geliyor. Ayarlar bölümünden "Mobil Ağlar" ya da "Hücresel" kısmına girerek şebeke tercihini "5G" olarak seçmeniz lazım. Aksi takdirde telefonunuz hâlâ eski nesil şebekeleri kullanmaya devam edecektir.