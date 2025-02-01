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  4. Türkiye’de de aktif edildi. OpenAI’dan DeepSeek’e rakip: o3-mini tanıtıldı

Türkiye’de de aktif edildi. OpenAI’dan DeepSeek’e rakip: o3-mini tanıtıldı

OpenAI, DeepSeek R1’in havasını alacak yeni yapay zeka modeli o3-mini’yi herkesin kullanımına açtı.

Türkiye’de de aktif edildi. OpenAI’dan DeepSeek’e rakip: o3-mini tanıtıldı - Sayfa 1

Yapay zeka yarışında sektör lideri OpenAI, son birkaç haftadır DeepSeek adında ciddi bir rakiple karşı karşıya. Sadece OpenAI’da değil. Google, Microsoft ve hatta Silikon Vadisi’ndeki diğer teknoloji devleri de Çinli rakibinden darbe yedi. 

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Türkiye’de de aktif edildi. OpenAI’dan DeepSeek’e rakip: o3-mini tanıtıldı - Sayfa 2

Borsa endekslerini alt üst eden Çinli DeepSeek, bu da yetmezmiş gibi rakiplerinin değerini bir günde milyarlarca dolar düşürdü. Ancak OpenAI bu gidişata dur diyecek yeni yapay zeka modelini duyurdu. Üstelik bunu tüm dünyada da aktif etti.

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Türkiye’de de aktif edildi. OpenAI’dan DeepSeek’e rakip: o3-mini tanıtıldı - Sayfa 3

OpenAI’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Aralık ayı sonlarında gün yüzüne çıkan o3-mini, 31 Ocak tarihinde resmi olarak piyasaya sürüldü. Mevcut modellerine kıyasla daha az maliyetli ve daha akıllı.

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Türkiye’de de aktif edildi. OpenAI’dan DeepSeek’e rakip: o3-mini tanıtıldı - Sayfa 4

The Verge’ün haberine göre OpenAI CEO'su Sam Altman, yaklaşık iki hafta önce o3-mini'nin "birkaç hafta" içinde piyasaya süreceklerini işaret etmişti. Altman ve ekibi sözünde durdu ve şirketin yeni yapay zeka modelini piyasaya sürdü.

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