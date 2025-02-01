Türkiye’de de aktif edildi. OpenAI’dan DeepSeek’e rakip: o3-mini tanıtıldı
OpenAI, DeepSeek R1’in havasını alacak yeni yapay zeka modeli o3-mini’yi herkesin kullanımına açtı.
Yapay zeka yarışında sektör lideri OpenAI, son birkaç haftadır DeepSeek adında ciddi bir rakiple karşı karşıya. Sadece OpenAI’da değil. Google, Microsoft ve hatta Silikon Vadisi’ndeki diğer teknoloji devleri de Çinli rakibinden darbe yedi.
Borsa endekslerini alt üst eden Çinli DeepSeek, bu da yetmezmiş gibi rakiplerinin değerini bir günde milyarlarca dolar düşürdü. Ancak OpenAI bu gidişata dur diyecek yeni yapay zeka modelini duyurdu. Üstelik bunu tüm dünyada da aktif etti.
OpenAI’in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Aralık ayı sonlarında gün yüzüne çıkan o3-mini, 31 Ocak tarihinde resmi olarak piyasaya sürüldü. Mevcut modellerine kıyasla daha az maliyetli ve daha akıllı.