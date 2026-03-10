Türkiye'de de satılan 4 popüler akıllı telefon için yolun sonu, fişi resmen çekildi
Akıllı telefonlar yıllarca güncelleme alsa da, zamanı geldiğinde markalar bu desteği sonlandırıyor. Türkiye’de satılan uygun fiyatlı 4 akıllı telefon için de yolun sonu geldi.
Bilindiği üzere Samsung, hem uygun fiyatlı hem de amiral gemisi modeller için uzun yıllar Android ve One UI yazılım güncellemeleri desteği sunuyor. Ancak her telefon gibi, yıllar içerisinde miadı dolan telefonların güncelleme desteği bir gün bitiyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 yılında pazara sunduğu ve Türkiye'de de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olan bazı Galaxy modelleri için resmi yazılım ve güvenlik desteğini sessiz sedasız sonlandırdı.