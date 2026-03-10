  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'de de satılan 4 popüler akıllı telefon için yolun sonu, fişi resmen çekildi

Türkiye'de de satılan 4 popüler akıllı telefon için yolun sonu, fişi resmen çekildi

Akıllı telefonlar yıllarca güncelleme alsa da, zamanı geldiğinde markalar bu desteği sonlandırıyor. Türkiye’de satılan uygun fiyatlı 4 akıllı telefon için de yolun sonu geldi.

Türkiye'de de satılan 4 popüler akıllı telefon için yolun sonu, fişi resmen çekildi - Sayfa 1

Türkiye’de uygun fiyatlı satılan bazı Samsung Galaxy telefonlar için destek sona erdi. 

1 | 12
Türkiye'de de satılan 4 popüler akıllı telefon için yolun sonu, fişi resmen çekildi - Sayfa 2

Bilindiği üzere Samsung, hem uygun fiyatlı hem de amiral gemisi modeller için uzun yıllar Android ve One UI yazılım güncellemeleri desteği sunuyor. Ancak her telefon gibi, yıllar içerisinde miadı dolan telefonların güncelleme desteği bir gün bitiyor.

2 | 12
Türkiye'de de satılan 4 popüler akıllı telefon için yolun sonu, fişi resmen çekildi - Sayfa 3

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2021 yılında pazara sunduğu ve Türkiye'de de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine sahip olan bazı Galaxy modelleri için resmi yazılım ve güvenlik desteğini sessiz sedasız sonlandırdı.

3 | 12
Türkiye'de de satılan 4 popüler akıllı telefon için yolun sonu, fişi resmen çekildi - Sayfa 4

 Şirketin dört yıllık güvenlik güncellemesi sözünü tamamlamasının ardından, Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G ve Galaxy M32 5G modelleri artık yeni yama veya işletim sistemi yükseltmesi almayacak.

4 | 12