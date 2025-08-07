Türkiye’de her evde bulunuyordu! Japon firmadan şaşırtan karar! Her an satılabilir
Bir dönem Türkiye’de neredeyse her evde bir ürünü olan Japon teknoloji devi Hitachi, yaşanan zor süreçte Güney Koreli teknoloji devine satılabilir. Ciddi bir rakam konuşuluyor.
Türkiye’de aktif olarak uzun yıllar faaliyet gösteren Japon firma, beyaz eşya birimini dev fiyattan satmaya hazırlanıyor.
Japonya merkezli teknoloji şirketi Hitachi, sosyal altyapı ve dijital çözümlere odaklanma stratejisi doğrultusunda ev aletleri birimini satmayı gündemine aldı.
Nikkei gazetesinin aktardığına göre, söz konusu satışın 100 milyar yenin (yaklaşık 679 milyon dolar) üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.