  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Türkiye’de her evde bulunuyordu! Japon firmadan şaşırtan karar! Her an satılabilir

Türkiye’de her evde bulunuyordu! Japon firmadan şaşırtan karar! Her an satılabilir

Bir dönem Türkiye’de neredeyse her evde bir ürünü olan Japon teknoloji devi Hitachi, yaşanan zor süreçte Güney Koreli teknoloji devine satılabilir. Ciddi bir rakam konuşuluyor.

Türkiye’de her evde bulunuyordu! Japon firmadan şaşırtan karar! Her an satılabilir - Sayfa 1

Türkiye’de aktif olarak uzun yıllar faaliyet gösteren Japon firma, beyaz eşya birimini dev fiyattan satmaya hazırlanıyor. 

1 | 9
Türkiye’de her evde bulunuyordu! Japon firmadan şaşırtan karar! Her an satılabilir - Sayfa 2

Japonya merkezli teknoloji şirketi Hitachi, sosyal altyapı ve dijital çözümlere odaklanma stratejisi doğrultusunda ev aletleri birimini satmayı gündemine aldı. 

2 | 9
Türkiye’de her evde bulunuyordu! Japon firmadan şaşırtan karar! Her an satılabilir - Sayfa 3

Nikkei gazetesinin aktardığına göre, söz konusu satışın 100 milyar yenin (yaklaşık 679 milyon dolar) üzerinde bir bedelle gerçekleşmesi bekleniyor.

3 | 9
Türkiye’de her evde bulunuyordu! Japon firmadan şaşırtan karar! Her an satılabilir - Sayfa 4

Tgrthaber’in derlemesine göre süreç kapsamında Hitachi'nin, aralarında Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics'in de bulunduğu çok sayıda potansiyel alıcıyla temas kurduğu ifade ediliyor.

4 | 9