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  4. Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 88,8'e yükseldi! En popüler uygulama ise şaşırttı

Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 88,8'e yükseldi! En popüler uygulama ise şaşırttı

İnternet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2023 yılında yüzde 87,1 iken 2024 yılında yüzde 88,8 oldu.

Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 88,8'e yükseldi! En popüler uygulama ise şaşırttı - Sayfa 1

E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı %73,7 olarak gerçekleşti

Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve İnternet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı %73,7 oldu. Bu oran, erkeklerde %80,7 iken kadınlarda %66,7 olarak gerçekleşti. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yaş grubuna göre incelendiğinde ise bu oranın en yüksek %92,1 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %25,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

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Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 88,8'e yükseldi! En popüler uygulama ise şaşırttı - Sayfa 2

Cinsiyet ve yaş grubuna göre e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı

Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, %68,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, %47,9 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,1 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

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Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 88,8'e yükseldi! En popüler uygulama ise şaşırttı - Sayfa 3

İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı %51,7 oldu

Son 12 ayda İnternet kullanan bireylerin İnternet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2023 yılında %49,5 iken 2024 yılında %51,7 oldu. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde %54,1, kadınlarda %49,3 oldu. Bu oran, en son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde; bireylerin %38,8'inin son 3 ay içinde (2024 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü.

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Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 88,8'e yükseldi! En popüler uygulama ise şaşırttı - Sayfa 4

İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı, 2014-2024

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