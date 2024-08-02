Türkiye'de kullanıcılar Instagram'da ne kadar vakit geçiriyor? Türkiye dünyada zirvede
Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. Kullanıcılar VPN gibi farklı yöntemleri kullanarak uygulamaya giriş yapıyor. Türkiye, bu uygulamanın dünyadaki zirvesiydi. Türkiye, dünyada Instagram'ı kullanma süresiyle zirvede...
Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından biei olan Instagram'ın dünyadaki kullanım süresi olarak lideri Türkiye'ydi. Erişim engeli getirilmesinden sonra ciddi tartışmalarla gündeme gelen Instagram'a halen kullanıcılar girebilmek için farklı yöntemler deniyor.
"EN YAKIN ÜLKEDEN 10 SAAT FAZLA KULLANIYORUZ"
2024 yılının başında yapılan istatistikler, Instagram’ın Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformu olduğunu gösteriyor.
Habertürk'te yer alan habere göre kullanıcılar, günlük olarak ortalama 2 saatini Instagram’da geçiriyor. Bu süre, diğer platformlara kıyasla oldukça yüksek.
Türkiye'nin en çok sevilen sosyal medya platformlarından olan Instagram'ın ülkemizdeki her aktif kullanıcısının aylık kullanım süresi ise 32 saat 41 dakika...