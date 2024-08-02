Türkiye'de kullanıcılar Instagram'da ne kadar vakit geçiriyor? Türkiye dünyada zirvede

Dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya uygulamalarından biei olan Instagram'ın dünyadaki kullanım süresi olarak lideri Türkiye'ydi. Erişim engeli getirilmesinden sonra ciddi tartışmalarla gündeme gelen Instagram'a halen kullanıcılar girebilmek için farklı yöntemler deniyor.