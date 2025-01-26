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  4. Türkiye’de peynir ekmek gibi satıyor: Popüler akıllı saat markasına milyon dolarlık ceza!

Türkiye’de peynir ekmek gibi satıyor: Popüler akıllı saat markasına milyon dolarlık ceza!

Google’ın giyilebilir teknoloji markası, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.

Türkiye’de peynir ekmek gibi satıyor: Popüler akıllı saat markasına milyon dolarlık ceza! - Sayfa 1

Giyilebilir teknoloji alanında her ne kadar Apple ve Samsung gibi markalar sektör lideri olsa da, zamanla bu akıllı saatlerde ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.

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Türkiye’de peynir ekmek gibi satıyor: Popüler akıllı saat markasına milyon dolarlık ceza! - Sayfa 2

Milyonlarca kullanıcı, bilindik ya da bilinmedik pek çok markanın ürünlerini kullanıyor. Google’ın Fitbit markası da, özellikle Türkiye pazarı gibi ülkelerde oldukça popüler.

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Türkiye’de peynir ekmek gibi satıyor: Popüler akıllı saat markasına milyon dolarlık ceza! - Sayfa 3

Uygun fiyatlı ürünleriyle tüketiciye hitap eden Fitbit serisi akıllı saatler, insan sağlığını tehlikeye atabilecek problemleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Üstelik durumu kabul eden Google, ödemeyi de kabul etti.

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Türkiye’de peynir ekmek gibi satıyor: Popüler akıllı saat markasına milyon dolarlık ceza! - Sayfa 4

Fitbit’e kesilen 12,25 milyon dolarlık para cezasının sebebi ise 2018, 2019 ve 2020 yıllarında piyasaya sürülen Ionic akıllı saatler.

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