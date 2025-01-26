Türkiye’de peynir ekmek gibi satıyor: Popüler akıllı saat markasına milyon dolarlık ceza!
Google’ın giyilebilir teknoloji markası, insan sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı.
Giyilebilir teknoloji alanında her ne kadar Apple ve Samsung gibi markalar sektör lideri olsa da, zamanla bu akıllı saatlerde ciddi sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Milyonlarca kullanıcı, bilindik ya da bilinmedik pek çok markanın ürünlerini kullanıyor. Google’ın Fitbit markası da, özellikle Türkiye pazarı gibi ülkelerde oldukça popüler.
Uygun fiyatlı ürünleriyle tüketiciye hitap eden Fitbit serisi akıllı saatler, insan sağlığını tehlikeye atabilecek problemleri nedeniyle para cezasına çarptırıldı. Üstelik durumu kabul eden Google, ödemeyi de kabul etti.