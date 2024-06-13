Yapay zeka ile trafikte akıllı ulaşım dönemi: Trafik kazalarında azalma bekleniyor

Dilek, sürekli büyüyen ulaşım sistemlerinin etkin şekilde yönetilmesi için özellikle yapay zekanın içinde bulunduğu birçok yenilikçi teknolojinin kullanılmaya başlandığına işaret ederek, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi birçok şehirde, kent içi trafik yönetimi için tasarlanan akıllı ulaşım çözümlerinin bulunduğunu dile getirdi.