Yapay zeka ile trafikte akıllı ulaşım dönemi: Trafik kazalarında azalma bekleniyor
Yapay zeka, fabrikalardan akıllı telefonlara kadar pek çok alanda kullanılıyor ve teknolojinin ulaşımdaki etkisi de giderek artıyor. Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Derneği Türkiye Başkanı Esma Dilek, "Yapay zeka, ulaşımı daha akıllı hale getirerek trafik kazalarını azaltacak." dedi
Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Derneği Türkiye Başkanı Esma Dilek, Türkiye'de de yapay zeka çözümlerinin, ulaşımın emniyetli, güvenli, konforlu, verimli ve etkili kullanılmasını sağladığını açıkladı.
Aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı da olan Dilek, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan değişimlerin ulaştırma sektörünü de etkilediğini söyledi.
'Akıllı şehirler akıllı ulaşım'
Özellikle kentlerde farklı ulaşım türleri ve sistemlerinin ortaya çıktığına dikkati çeken Dilek, gelişen teknolojiyle birlikte "akıllı şehirler" kavramının "akıllı ulaşımı" da gündeme getirdiğini bildirdi.
Dilek, sürekli büyüyen ulaşım sistemlerinin etkin şekilde yönetilmesi için özellikle yapay zekanın içinde bulunduğu birçok yenilikçi teknolojinin kullanılmaya başlandığına işaret ederek, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi birçok şehirde, kent içi trafik yönetimi için tasarlanan akıllı ulaşım çözümlerinin bulunduğunu dile getirdi.