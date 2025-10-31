Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 26.1 bu 4 yenilikle geliyor! İşte tarih
iOS 26.1 için geri sayım resmen başladı. Apple, kısa süre önce RC sürümünü yayınladığı yeni işletim sisteminin beta testlerinde sona geldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde 26.1 resmi olarak yayınlanacak. İşte iPhone’lara gelecek 4 yeni özellik.
Apple’ın geçtiğimiz aylarda yayınladığı iOS 26 güncellemesi, performans ve pil sorunlarıyla defalarca kez eleştirildi. Neyse ki Apple, yeni sürümlerinde birer birer bu sorunları çözüyor ve yeni özellikler de ekliyor.
Yaklaşık bir aydır iOS 26.1 güncellemesini test eden Apple, geliştiricilere sunduğu bu beta güncellemesinde artık sona geldi. Kısa süre önce RC, yani final sürümünden önceki son sürümü yayınlayan firma, önümüzdeki birkaç gün içinde desteklenen tüm modellere resmi olarak 26.1 güncellemesini sunacak.
SIVI CAM İÇİ GEÇİŞ DÜĞMESİ
Bilindiği üzere Apple, iPhone’larda yeni güncellemesiyle Sıvı Cam tasarımına geçiş yaptı. Ancak bu görsel yenilik çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Apple ise bir sonraki güncellemesinde dileyen kişilerin Sıvı Cam etkisini azaltmaya imkan tanıyacak yeni bir geçiş anahtarı ekliyor. Böylece Liquid Glass’ın etkisini kısmen de olsa azaltabileceksiniz.