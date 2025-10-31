Türkiye’deki iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 26.1 bu 4 yenilikle geliyor! İşte tarih

SIVI CAM İÇİ GEÇİŞ DÜĞMESİ

Bilindiği üzere Apple, iPhone’larda yeni güncellemesiyle Sıvı Cam tasarımına geçiş yaptı. Ancak bu görsel yenilik çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Apple ise bir sonraki güncellemesinde dileyen kişilerin Sıvı Cam etkisini azaltmaya imkan tanıyacak yeni bir geçiş anahtarı ekliyor. Böylece Liquid Glass’ın etkisini kısmen de olsa azaltabileceksiniz.