Türkiye’yi bu roketler koruyacak!
Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayisi, son yıllarda göz kamaştıran bir ilerleme kaydediyor. Roketsan gibi öncü şirketler, geliştirdikleri yenilikçi roket ve füze sistemleriyle ülkenin güvenlik kalkanını güçlendiriyor. IDEF 2025 Fuarı’nda sergilenen son teknolojiler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını artıran üstün yeteneklere sahip silahlar sunuyor.
Türkiye’nin savunma doktrininde çığır açan bu yerli roketler, hem ulusal güvenliği koruyor hem de uluslararası pazarda Türkiye’nin gücünü ortaya koyuyor. İşte Roketsan’ın geliştirdiği yerli ve milli roketler ve öne çıkan özellikleriyle detaylar...
TAYFUN Blok-4 Hipersonik Füze
Türkiye’nin en uzun menzilli balistik füzesi unvanını taşıyan Tayfun, Blok-4 versiyonuyla hipersonik hızlara ulaşıyor. 10 metre uzunluğunda, 938 mm çapında ve 7.200 kilogram ağırlığındaki bu füze, çok maksatlı harp başlığıyla stratejik hedeflere (hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri tesisler) kilometrelerce öteden yüksek hassasiyetle vuruş yapabiliyor. Test aşamalarının sonuna yaklaşan Tayfun Blok-4, Türk savunma sanayisinde yeni bir dönemin habercisi.
AKATA Kapsüllü ATMACA
Denizaltılardan atılabilen ATMACA Gemisavar Füzesi’nin gelişmiş versiyonu AKATA, Türkiye’ye sualtından güdümlü mermi atış kabiliyeti kazandırıyor. 250 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcılı, parçacık etkili harp başlığıyla donatılan AKATA, Mavi Vatan’ın savunmasında kritik bir rol üstleniyor. Bu teknolojiyle Türkiye, dünyada bu yeteneğe sahip az sayıda ülkeden biri haline geldi.
GÖKBORA Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze
İnsanlı ve insansız savaş uçakları (KAAN, Kızılelma) için tasarlanan GÖKBORA, düşman hava unsurlarına karşı üstün bir vuruş gücü sunuyor. 100 deniz milini (yaklaşık 185 km) aşan menzili ve ramjet motoruyla desteklenen güdüm sistemiyle, havadan gelen tehditlere etkili bir yanıt verebiliyor. Yerli üretim bor yüklü katı yakıt teknolojisiyle dikkat çekiyor.