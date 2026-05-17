Ucuz iPhone geliyor! Apple düğmeye bastı, peynir ekmek gibi satacak
Uzun yıllardır ucuz fiyatlı iPhone beklentisini tam olarak karşılayamayan Apple, nihayet düğmeye bastı. Intel ile yapılan iş birliği kapsamında ucuz iPhone, iPad ve Mac geliyor.
En pahalı akıllı telefonlarıyla bilinen Apple, artık uygun fiyatlı iPhone modellerini karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllardan bu yana hazırlıklar yapan Cupertino merkezli teknoloji devi, çip üreticisi Intel ile iş birliğine varmasının ardından ilk adım atıldı.
Son olarak nispeten uygun fiyatlı iPhone 17e modelini piyasaya süren Apple, yakın gelecekte daha ucuz ve daha fazla uygun fiyatlı ürününü kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor.
Sektörü yakından takip eden TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'nun son açıklamalarına göre, Apple ve Intel arasındaki çip üretim anlaşması, daha çok iPhone'lara odaklanacak gibi görünüyor.
Kuo'nun X platformundaki gönderisinde belirttiğine göre söz konusu bu anlaşma iPhone, iPad ve Mac modelleri için "giriş seviyesi, eski nesil" çipleri kapsayacak ve Intel'in 18A-P serisi üretim teknolojisini kullanacak. Ayrıca analist, bu anlaşmada %80'lik bir iPhone odaklanması beklediğini de sözlerine ekledi.