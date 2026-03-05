Ucuz iPhone’dan sonra ucuz MacBook: Apple iPhone işlemcili bilgisayarını satışa çıkardı
Uzun süredir beklenen ucuz iPhone’un ardından Apple bir sürpriz daha yaparak MacBook Neo adı verilen yeni bilgisayarını da tanıttı. Fiyatı 50 bin TL altında.
Akıllı telefon pazarında artan fiyatlar, ne yazık ki teknolojiye erişim için en büyük engel. Apple ise artık bütçe dostu modelleriyle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Henüz kısa süre önce bütçe dostu iPhone 17e Türkiye dahil tüm dünyada satışa çıkarken, bugün ise ucuz MacBook bilgisayar geldi.
Apple, yıllardır beklenen en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'yu resmen duyurdu. Dört farklı renk seçeneğiyle gelen yeni model, gücünü önceki nesil A18 Pro çipsetinden alıyor.
13 inçlik Liquid Retina ekrana sahip MacBook Neo, dikkat çekici tasarımı ve iddialı pil ömrüyle pazardaki yerini aldı.
MACBOOK NEO SATIŞA ÇIKTI
MacBook Neo'da çentik veya herhangi bir ekran deliği bulunmuyor. Şirket, iPad'dekine benzer simetrik çerçeveler kullanarak cihazda farklı bir estetik yakalamış. 256 GB depolama alanına sahip temel modelin yurt dışı fiyatı 599 USD olarak açıklandı. Öğrenciler için bu fiyat 500 dolaa kadar düşüyor, bu da cihazı oldukça cazip kılıyor.