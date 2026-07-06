  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Ucuz telefon devri bu tarihten itibaren kapanıyor: Giriş seviyesi modeller tarihe karışıyor

Ucuz telefon devri bu tarihten itibaren kapanıyor: Giriş seviyesi modeller tarihe karışıyor

Akıllı telefon pazarında bütçe dostu model arayanlar için kötü haber geldi. Küresel piyasalarda yaşanan yapay zeka çılgınlığı ve bellek (RAM) tedarikindeki devasa kriz, akıllı telefon fiyatlarında kelimenin tam anlamıyla bir şok dalgası yaratmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Ucuz telefon devri bu tarihten itibaren kapanıyor: Giriş seviyesi modeller tarihe karışıyor - Sayfa 1

Yapay zekanın da gelişimiyle birlikte akıllı telefon maliyetleri arttı. 

1 | 10
Ucuz telefon devri bu tarihten itibaren kapanıyor: Giriş seviyesi modeller tarihe karışıyor - Sayfa 2

Ancak bunun nedeni sadece AI ile sınırlı değil. Zira bellek maliyetleri de yükselirken telefon fiyatları artık eski etiketlerinin yanından bile geçmeyecek.

2 | 10
Ucuz telefon devri bu tarihten itibaren kapanıyor: Giriş seviyesi modeller tarihe karışıyor - Sayfa 3

Yapay zeka sistemlerinin devasa veri işleme ihtiyaçları nedeniyle Samsung, SK hynix ve Micron gibi dünya devi bellek üreticileri, rotayı tamamen veri merkezlerine (server) çevirdi. 

3 | 10
Ucuz telefon devri bu tarihten itibaren kapanıyor: Giriş seviyesi modeller tarihe karışıyor - Sayfa 4

Sektör analizlerine göre, 2026 sonu itibarıyla küresel DRAM üretiminin %60'tan fazlası sadece yapay zeka hesaplama sistemleri tarafından tüketilecek. Bu durum, akıllı telefon üreticilerini ciddi bir tedarik çıkmazına sürüklüyor.

4 | 10