Ucuz telefon devri bu tarihten itibaren kapanıyor: Giriş seviyesi modeller tarihe karışıyor
Akıllı telefon pazarında bütçe dostu model arayanlar için kötü haber geldi. Küresel piyasalarda yaşanan yapay zeka çılgınlığı ve bellek (RAM) tedarikindeki devasa kriz, akıllı telefon fiyatlarında kelimenin tam anlamıyla bir şok dalgası yaratmaya hazırlanıyor. İşte detaylar…
Ancak bunun nedeni sadece AI ile sınırlı değil. Zira bellek maliyetleri de yükselirken telefon fiyatları artık eski etiketlerinin yanından bile geçmeyecek.
2 | 10
Yapay zeka sistemlerinin devasa veri işleme ihtiyaçları nedeniyle Samsung, SK hynix ve Micron gibi dünya devi bellek üreticileri, rotayı tamamen veri merkezlerine (server) çevirdi.
3 | 10