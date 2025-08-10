Üretimi ABD’ye çekti iflas etti! Akıllı telefon devinden yıllar sonra itiraf. Bakın nasıl batmış...
Bir döneme damga vuran akıllı telefon devi, 2013’te üretimi ABD’ye çekmesinden sadece 1 yıl sonra iflas etti. Yıllar sonra teknoloji devleri üretimi ABD’ye çekme kararı alırken, iflas eden firmanın yetkilisi en büyük problemleri açıkladı.
Dünyada teknolojinin kalbi Çin ve Hindistan’da atıyor. Üretimin odak noktası olan bu ülkede hem parça tedariki hem de işçi maliyeti düşük.
Ancak son yıllarda birçok teknoloji devi kepenk indirdi. LG, Sony ve Motorola akıllı telefon pazarının tarihe gömülen şirketleri olarak kayıtlara geçti.
Şimdi ise Donald Trump’ın ek gümrük vergisi kararının ardındandan Apple dahil, Nvidia ve birçok ABD’li teknoloji devi üretimi Amerika’ya çekme kararı aldı. Elbette hepsinin arkasında Donald Trump desteği bulunuyor.