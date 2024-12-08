  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda

Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda

OpenAI’in yapay zekası ChatGPT, tükettiği su miktarı ile gelecek için tehlike sinyallerini bir kez daha verdi. Uzmanlar acilen önlem alınması konusunda uyardı.

Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda - Sayfa 1

Son yılların devrim niteliğindeki teknolojilerinden yapay zeka, OpenAI’in ChatGPT ile pandoranın kutusunu açtı.

Sadece birkaç ayda büyük gelişim gösteren ChatGPT, şu anda 300 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Üstelik bu sayı, ilerleyen dönemde artmaya devam edecek.

1 | 9
Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda - Sayfa 2

Yapay zeka çağında olduğumuz bu dönemde teknoloji devleri herhangi bir önlem almaması ile eleştirilirken, ChatGPT’nin tükettiği su miktarı günden güne artmaya devam ediyor. 

2 | 9
Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda - Sayfa 3

Uzmanlar yapay zeka gelişiminin iyi bir noktaya doğru ilerlediğini vurgularken, gelecekteki tehliklerini de vurgulamayı unutmadı.

3 | 9
Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda - Sayfa 4

Bunlardan biri de su tüketimi. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle kuraklık etkisini gösterirken, mevcut teknolojilerin böylesine büyümesi gelecek için korkutan riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

4 | 9