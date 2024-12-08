Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda

Son yılların devrim niteliğindeki teknolojilerinden yapay zeka, OpenAI’in ChatGPT ile pandoranın kutusunu açtı.

Sadece birkaç ayda büyük gelişim gösteren ChatGPT, şu anda 300 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Üstelik bu sayı, ilerleyen dönemde artmaya devam edecek.