Uzmanlardan ChatGPT uyarısı: Tükettiği su miktarını duyunca şok olacaksınız! Tehlike kapıda
OpenAI’in yapay zekası ChatGPT, tükettiği su miktarı ile gelecek için tehlike sinyallerini bir kez daha verdi. Uzmanlar acilen önlem alınması konusunda uyardı.
Son yılların devrim niteliğindeki teknolojilerinden yapay zeka, OpenAI’in ChatGPT ile pandoranın kutusunu açtı.
Sadece birkaç ayda büyük gelişim gösteren ChatGPT, şu anda 300 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Üstelik bu sayı, ilerleyen dönemde artmaya devam edecek.
Yapay zeka çağında olduğumuz bu dönemde teknoloji devleri herhangi bir önlem almaması ile eleştirilirken, ChatGPT’nin tükettiği su miktarı günden güne artmaya devam ediyor.
Uzmanlar yapay zeka gelişiminin iyi bir noktaya doğru ilerlediğini vurgularken, gelecekteki tehliklerini de vurgulamayı unutmadı.