WhatsApp bu platformdan kaldırıldı! Kullanıcılar şaşkın: RAM tüketimi uçtu
Meta, WhatsApp’ın yerleşik uygulamasını Windows işletim sisteminden kaldırdı. Bu hamlenin ardından bilgisayarlarda RAM tüketimi zıplarken, kullanıcılar isyan çıkardı.
Meta’ya bağlı mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iPhone, Android, iPad ve tüm bilgisayarlarda destekleniyor. Ancak yakın zamanda Meta’nın aldığı karar doğrultusunda WhatsApp’ın Windows 11 uygulaması kaldırıldı.
Meta, Windows 11’de yıllardır geliştirilen yerel WhatsApp istemcisini (WinUI/UWP) rafa kaldırarak WebView2 tabanlı sürüme geçti. Sorun da tam olarak bundan sonra başladı.
Gizmochina’nın haberine göre bu yeni uygulama, özünde web.whatsapp.com’u Microsoft’un Chromium altyapısı üzerinden açıyor ve tarayıcı benzeri bir deneyime geri dönüş anlamına geliyor.