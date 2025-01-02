WhatsApp desteği resmen sonlandırıldı! Samsung, Sony, Apple kullanıcıları dikkat. Artık çalışmayacak
Meta, söz verdiği gibi bazı markaların eski modelleri için WhatsApp desteğini resmen sonlandırdı.
Mesajlaşma platformu WhatsApp ile çok uzun yıllar destek veren Meta, 2024’ün ortalarında resmi olarak bazı modeller için yeni yılda desteğin sonlandırılacağını açıklamıştı.
Hem işletim sistemi hem de güvenlik güncellemelerini almayan modelleri kapsayan listede pek çok model yer alırken, Samsung, Apple, Sony, Motorola, HTC gibi markaların bir döneme damga vuran telefonları için artık yolun sonu.
2025’e giriş yaparken, 1 Ocak itibariyle çok sayıda telefonun WhatsApp desteği sona erdi. Bu telefonlar arasında Android’e kıyasla çok daha uzun yıllar destek alan bazı iPhone’lar da bulunuyor.