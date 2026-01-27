WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın yeni abonelik sistemi taşları yerinden oynatacak
Meta, bünyesinde barındırdığı Facebook, WhatsApp ve Instagram için yeni abonelik planları hazırlıyor. Edinilen bilgilere göre sunulacak ayrıcalıklar, şimdiden sosyal medya kullanıcıları arasında tartışmalara neden oldu.
Sosyal medya devi Meta, sahip olduğu popüler uygulamalarda yeni bir abonelik sistemine geçmeye hazırlanıyor. Macrumors’ta yer alan habere göre yeni abonelik sistemi, Instagram ve Facebook’un mevcut Meta Verified abonelik sisteminden farklı olacak ve yeni ayrıcalıklar sunacak.
Öte yandan WhatsApp, ilk kez abonelik sunacak ve Facebook ile Instagram’ın ardından ücret ödenebilen bir başka platform olacak. Aslında işin özünde daha fazla yaratıcılık, yüksek verimlilik ve tabii ki son dönemin gözdesi gelişmiş yapay zeka yetenekleri yer alıyor.
Meta'nın buradaki stratejisi oldukça net: Temel deneyimi ücretsiz tutmaya devam ederken, daha fazla kontrol ve özel araç isteyen kullanıcılardan aylık bir ücret talep etmek.
INSTAGRAM’DA TARTIŞMA YARATACAK AYRICALIKLAR
Özellikle Instagram kullanıcılarını heyecanlandıracak, bir o kadar da tartışma yaratacak özellikler yolda. Artık aboneler, sınırsız hedef kitle listeleri oluşturabilecek, kendisini takip etmeyi bırakanları uygulama içinden doğrudan görebilecek ve belki de en çok talep edilen özelliklerden biri olan "hikayeleri anonim olarak izleme" imkanına kavuşacak.