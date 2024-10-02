WhatsApp görüşmelerinde yeni dönem. İki özellik birden eklendi, baştan aşağı yenilendi
Meta, WhatsApp için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Her platformunda sık sık güncellemeler yapan teknoloji devi, WhatsApp için iki özelliği daha devreye aldı. Bu özelliklerle Meta, Google Meet ve Zoom’a bir adım daha yaklaştı.
Aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan çevrim içi mesajlaşma servisi WhatsApp, yıllar içerisinde çok sayıda yeni özelliğe kavuştu.
Henüz çok kısa süre önce Meta AI entegrasyonu gerçekleştiren teknoloji devi, profil resimlerinden ekran görüntüsü almayı engellerken, grup çağrı bağlantısı ve favori kişiler özelliklerini de uygulamaya ekledi.
Her ay düzenli olarak yeni bir özelliğe kavuşan WhatsApp, kısa süre önce çok önemli bir güncelleme daha aldı.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMELERDE YENİ DÖNEM
Mesajlaşmanın ötesine giden WhatsApp, artık görüntülü görüşmelerde yepyeni bir deneyim sunuyor.