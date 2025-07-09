WhatsApp grup sohbetlerinde yeni dönem: Yanıtlar değişiyor, ilk görüntüler geldi!

Telegram, pek çok bakımdan WhatsApp’tan daha zengin. Sunduğu çok sayıda özellikle kullanıcılara müthiş bir deneyim sunarken, aynı zamanda ücretli bir abonelikle ek avantajlara erişebilmek de mümkün. WhatsApp ise rakibinin izinden gidiyor ve bazı özellikleri Telegram’dan kopyalıyor.