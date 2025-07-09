WhatsApp grup sohbetlerinde yeni dönem: Yanıtlar değişiyor, ilk görüntüler geldi!
Meta’nın popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, iOS cihazlar için yeni bir özelliği test ediyor. Yakında kullanıma sunulması beklenen bu özellik grup sohbetlerinde yanıtlara yeni bir soluk getirecek.
Düzenli olarak güncellenen popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı dostu yenilikler sunuyor ve aynı zamanda giderek sosyal medya uygulamalarına benziyor. Artık durum paylaşımlarına müzikler eklenebilirken, aynı zamanda sesli olarak da paylaşım yapılabiliyor.
Her geçen gün yeni bir özelliğin test edildiği WhatsApp’ta, bu kez de Telegram’da aşina olunan yeni bir özellik görüldü.
Telegram, pek çok bakımdan WhatsApp’tan daha zengin. Sunduğu çok sayıda özellikle kullanıcılara müthiş bir deneyim sunarken, aynı zamanda ücretli bir abonelikle ek avantajlara erişebilmek de mümkün. WhatsApp ise rakibinin izinden gidiyor ve bazı özellikleri Telegram’dan kopyalıyor.