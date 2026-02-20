WhatsApp gruplarına tartışma yaratacak özellik eklendi: Dedikodu yapanlar yandı
Meta, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a hem iyi hem de tartışma yaratacak bir özellik ekledi. Gruplarda yeni dönem başladı. İşte değişimler…
Meta, sosyal medya uygulamalarını düzenli olarak güncelliyor ve 2026’nın ilk önemli yeniliği WhatsApp için geldi.
Kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan WhatsApp, gruplarda önemli bir özelliği devreye aldı.
Bilindiği üzere şu ana kadar WhatsApp’ta gruba yeni katılan bir kişi, gruptaki geçmiş yazışmaları göremiyordu.
