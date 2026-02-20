  1. Ekonomim
WhatsApp gruplarına tartışma yaratacak özellik eklendi: Dedikodu yapanlar yandı

Meta, anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a hem iyi hem de tartışma yaratacak bir özellik ekledi. Gruplarda yeni dönem başladı. İşte değişimler…

Meta, sosyal medya uygulamalarını düzenli olarak güncelliyor ve 2026’nın ilk önemli yeniliği WhatsApp için geldi.

Kullanıcıların geri bildirimlerini dikkate alan WhatsApp, gruplarda önemli bir özelliği devreye aldı.

Bilindiği üzere şu ana kadar WhatsApp’ta gruba yeni katılan bir kişi, gruptaki geçmiş yazışmaları göremiyordu.

Ancak yeni güncelleme, tam da bu noktada önemli bir değişiklik getiriyor. Artık yeni bir katılımcı gruba dahil edildiğinde, daha önceki konuşmaları da görebiliyor.

