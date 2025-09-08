WhatsApp, Instagram, TikTok ve Facebook çöktü mü, ne oldu, nasıl girilir?
Türkiye’de son günlerde yaşanan bazı olaylar nedeniyle sosyal medya platformlarına bant daralması uygulandığı öne sürüldü. Peki WhatsApp, Instagram, Facebook ve TikTok’a neden çöktü mü? WhatsApp, TikTok, Instagram ve Facebook’a donmadan nasıl girilir…
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarında, Türkiye'de son iki gün içinde erişim problemleri yaşanıyor. Meta çatısı altında faaliyet gösteren mesajlaşma uygulaması WhatsAp, Facebook, TikTok ve Instagram’ın yanı sıra X’te erişim sorunu bulunuyor.
Dün gece saatlerinde başlayan erişim problemleri forumlarda ve haber sitelerinde üst sıralarda yer aldı.
8 Ağustos sabah saatlerinden itibaren ise bir kez daha sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Dün gece saatlerinde tüm platformlar normale dönerken, bu sabah saatlerinde tekrardan problem yaşanması kafalarda soru işareti oluşturdu.