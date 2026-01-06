WhatsApp’tan gizlilik devrimi: Mesajlar artık 1 saatte kül olacak!

Geçtiğimiz dönemde Android Beta sürümünde (2.25.24.18) test edilmeye başlanan kısa süreli zamanlayıcı özelliği, geliştirme sürecinin bir parçası olarak WhatsApp Web platformuna da entegre ediliyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan detaylara göre kullanıcılar, artık mesajların ne zaman silineceği konusunda daha hassas bir kontrole sahip olacak.