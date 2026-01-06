WhatsApp’tan gizlilik devrimi: Mesajlar artık 1 saatte kül olacak!

  1. Ekonomim
2025’te çok sayıda yeni özelliği WhatsApp’a ekleyen Meta, 2026 için de hız kesmiyor. WhatsApp için dikkat çeken bir yenilik daha yolda.

2025’te çok sayıda yeni özelliği WhatsApp’a ekleyen Meta, 2026 için de hız kesmiyor. WhatsApp için dikkat çeken bir yenilik daha yolda.

Anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, her işletim sistemi için düzenli olarak yeni özelliklerle güncelleniyor. Meta bünyesinde faaliyet gösteren WhatsApp, 2025’te dikkat çeken yenilikler sunarken, 2026’da da kullanıcıları memnun edecek bazı değişiklikler yolda.

Geçtiğimiz dönemde Android Beta sürümünde (2.25.24.18) test edilmeye başlanan kısa süreli zamanlayıcı özelliği, geliştirme sürecinin bir parçası olarak WhatsApp Web platformuna da entegre ediliyor. WABetaInfo tarafından paylaşılan detaylara göre kullanıcılar, artık mesajların ne zaman silineceği konusunda daha hassas bir kontrole sahip olacak. 

Mevcut sistemde yer alan 24 saat, 7 gün ve 90 günlük süreler uzun vadeli arşivleme ihtiyaçlarını karşılarken; yeni eklenecek olan 1 saatlik seçenek ise tek seferlik erişim kodları, geçici şifreler veya hızla geçerliliğini yitiren gizli talimatların paylaşımı için kritik bir çözüm sunacak.

