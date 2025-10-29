WhatsApp kullanıcıları bu özelliğe bayılacak: Depolama sorununa tek tuşla çözüm geliyor!
WhatsApp, Android ve iOS telefonlarda hayat kurtaran bir özelliği test ediyor. Artık depolama sorunu daha basit yolla çözülecek.
Günlük hayatta en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, her geçen gün yeni özellikle güncelleniyor.
Ücretsiz olan bu uygulama, yıllar içinde eksik kalan pek çok özelliği getirerek kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.
Meta, son olarak WhatsApp’ta depolama sorununu çözmeye odaklanan yeni bir özelliği test etmeye başladı. Söz konusu özelliğin ilk ekran görüntüsü de geldi.