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  4. WhatsApp kullanıcıları dikkat! 2025 son tarih, bu telefonlarda artık çalışmayacak

WhatsApp kullanıcıları dikkat! 2025 son tarih, bu telefonlarda artık çalışmayacak

Meta, uzun yıllar destek verdiği bazı işletim sistemleri için WhatsApp desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. İşte 2025 Şubat ayı itibariyle desteği sona erecek telefonlar…

WhatsApp kullanıcıları dikkat! 2025 son tarih, bu telefonlarda artık çalışmayacak - Sayfa 1

Meta, WhatsApp uygulaması için hem Android hem de iOS cihazlara uzun yıllar destek veriyor. Ancak her şeyin sonu olduğu gibi eski cihazlar için de bazı uygulamaların desteği sonlandırılıyor. 

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! 2025 son tarih, bu telefonlarda artık çalışmayacak - Sayfa 2

Her yıl geniş çapta düzenleme yapan WhatsApp, 2025’te de çok sayıda telefona desteğini sonlandıracak. Peki listede hangi telefonlar yer alıyor?

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! 2025 son tarih, bu telefonlarda artık çalışmayacak - Sayfa 3

2025’TE DESTEĞİ SONA ERECEK TELEFONLAR

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WhatsApp kullanıcıları dikkat! 2025 son tarih, bu telefonlarda artık çalışmayacak - Sayfa 4

Bazı Nokia modelleri de dahil olmak üzere bu cihazların kullanıcıları ya WhatsApp'tan vazgeçme ya da başka bir cihaza geçme kararıyla karşı karşıya.

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