WhatsApp kullanıcıları dikkat! 2025 son tarih, bu telefonlarda artık çalışmayacak
Meta, uzun yıllar destek verdiği bazı işletim sistemleri için WhatsApp desteğini sonlandırmaya hazırlanıyor. İşte 2025 Şubat ayı itibariyle desteği sona erecek telefonlar…
Meta, WhatsApp uygulaması için hem Android hem de iOS cihazlara uzun yıllar destek veriyor. Ancak her şeyin sonu olduğu gibi eski cihazlar için de bazı uygulamaların desteği sonlandırılıyor.
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Her yıl geniş çapta düzenleme yapan WhatsApp, 2025’te de çok sayıda telefona desteğini sonlandıracak. Peki listede hangi telefonlar yer alıyor?
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