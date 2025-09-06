WhatsApp yeni tasarıma kavuşuyor! İlk görüntüler geldi; sıvı cam geliyor
Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle iPhone’ların tasarımını yenilemesi beğeni toplamıştı. Güncelleme resmi olarak önümüzdeki hafta yayınlanacak ve bunun öncesinde WhatsApp’ta da büyük bir tasarım değişikliği geliyor.
Apple, son yıllardaki en büyük güncellemelerinden biri olduğunu iddia ettiği iOS 26’yı önümüzdeki hafta resmi olarak yayınlayacak.
Güncelleme merakla beklenirken, geliştirici programına kayıt olan milyonlarca kişi iOS 26’yı aylar öncesinden deneyimleme fırsatı yakaladı.
Teknoloji devi Apple, iOS 7 güncellemesinden yıllar sonra ilk kez en kapsamlı yazılım geliştirdiğini açıkladı.
