WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Kullanıcıları sevindirecek yenilik: Tek hareketle 2 kat hız
WhatsApp, Durum bölümündeki videoların daha hızlı izlenmesini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. İlk aşamada sınırlı sayıdaki iPhone beta kullanıcısına sunulan özellik, videoların 2 kat hızda oynatılmasına imkan tanıyor.
Ekrana basılı tutmak yeterli
Yeni özellik oldukça basit bir kullanım sunuyor. Durum videosunu izleyen kullanıcıların, ekranın sağ tarafına basılı tutması yeterli oluyor.
Bu hareketin ardından video otomatik olarak 2 kat hızda oynatılıyor. Kullanıcı parmağını ekrandan çektiğinde ise video yeniden normal hızına dönüyor.
Böylece ayrı bir oynatma hızı butonuna ihtiyaç duyulmadan, aynı video içerisinde normal ve hızlı oynatma arasında anlık geçiş yapılabiliyor.