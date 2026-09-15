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  4. WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Kullanıcıları sevindirecek yenilik: Tek hareketle 2 kat hız

WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Kullanıcıları sevindirecek yenilik: Tek hareketle 2 kat hız

WhatsApp, Durum bölümündeki videoların daha hızlı izlenmesini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı. İlk aşamada sınırlı sayıdaki iPhone beta kullanıcısına sunulan özellik, videoların 2 kat hızda oynatılmasına imkan tanıyor.

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WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Kullanıcıları sevindirecek yenilik: Tek hareketle 2 kat hız - Sayfa 1

Ekrana basılı tutmak yeterli

Yeni özellik oldukça basit bir kullanım sunuyor. Durum videosunu izleyen kullanıcıların, ekranın sağ tarafına basılı tutması yeterli oluyor.

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WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Kullanıcıları sevindirecek yenilik: Tek hareketle 2 kat hız - Sayfa 2

Bu hareketin ardından video otomatik olarak 2 kat hızda oynatılıyor. Kullanıcı parmağını ekrandan çektiğinde ise video yeniden normal hızına dönüyor.

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WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Kullanıcıları sevindirecek yenilik: Tek hareketle 2 kat hız - Sayfa 3

Böylece ayrı bir oynatma hızı butonuna ihtiyaç duyulmadan, aynı video içerisinde normal ve hızlı oynatma arasında anlık geçiş yapılabiliyor.

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WhatsApp'a beklenen özellik geliyor! Kullanıcıları sevindirecek yenilik: Tek hareketle 2 kat hız - Sayfa 4

Ayarlardan etkinleştirmek gerekmiyor

WhatsApp, hızlandırma özelliğini doğrudan video oynatıcısına entegre ediyor. Bu nedenle kullanıcıların herhangi bir ayarı açması veya menüler üzerinden değişiklik yapması gerekmiyor.

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