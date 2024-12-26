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  4. WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Artık ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadı!

WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Artık ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadı!

Noel yaklaşırken WhatsApp için yeni bir özellik daha geldi. Artık kullanıcılar üçüncü taraf bir uygulama indirmeden WhatsApp’ta belge tarayabiliyor.

WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Artık ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadı! - Sayfa 1

Instagram ve WhatsApp uygulamalarına sık sık güncellemeler yapan Meta, bünyesinde barındırdığı mesajlaşma servisi için hayat kurtaran yeni bir özelliği daha devreye aldı.

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WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Artık ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadı! - Sayfa 2

Kullanıcılar çok uzun yıllardır iPhone’daki WhatsApp uygulamasında belge tarama desteğine sahip değildi. Bunun yerine iPhone kameraları veya üçüncü taraf uygulamalar tercih ediliyordu.

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WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Artık ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadı! - Sayfa 3

Şimdi ise Meta, yıl sonu yaklaşırken eksik olan bu açığı da giderdi ve WhatsApp’a belge tarama desteği ekledi.

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WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Artık ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadı! - Sayfa 4

Güvenilir kaynaklardan Wabetainfo’nun haberine göre iPohne kullanıcıları artık direkt olarak sohbetlerden belge tarayıp, düzenleyip gönderebilecek. 

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