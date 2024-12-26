WhatsApp’a hayat kurtaran yenilik: Artık ek bir uygulama indirmeye gerek kalmadı!
Noel yaklaşırken WhatsApp için yeni bir özellik daha geldi. Artık kullanıcılar üçüncü taraf bir uygulama indirmeden WhatsApp’ta belge tarayabiliyor.
Instagram ve WhatsApp uygulamalarına sık sık güncellemeler yapan Meta, bünyesinde barındırdığı mesajlaşma servisi için hayat kurtaran yeni bir özelliği daha devreye aldı.
Kullanıcılar çok uzun yıllardır iPhone’daki WhatsApp uygulamasında belge tarama desteğine sahip değildi. Bunun yerine iPhone kameraları veya üçüncü taraf uygulamalar tercih ediliyordu.
Şimdi ise Meta, yıl sonu yaklaşırken eksik olan bu açığı da giderdi ve WhatsApp’a belge tarama desteği ekledi.